Qui a dit "ne pas avoir de mari m'épargne d'être violée, tuée, ou frappée" ? Une élue écologiste au Conseil de Paris !

Jusqu'à ces derniers jours, le nom d'Alice Coffin nous était inconnu. Puis, soudainement, elle a eu son heure de gloire. Les caméras se sont dirigées vers elle quand elle a manifesté pour obtenir le départ de Christophe Girard, adjoint à la Culture d'Anne Hidalgo.



Il était reproché à cet ancien ami de Pierre Bergé et d'Yves Saint-Laurent d'avoir été naguère bienveillant avec Gabriel Matzneff qui n'avait jamais caché son penchant pour les petites filles et les petits garçons. Outrée, Alice Coffin s'est placée avec d'autres militants et militantes devant la mairie de Paris brandissant une pancarte : "bienvenue au Pédoland". Hors d'elle, Anne Hidalgo a décidé de porter plainte.



Les colères de la maire de Paris nous importent guère. Les propos d'Alice Coffin sont, eux, au contraire très intéressants. Il y a quelques temps, elle avait déclaré : "ne pas avoir de mari m'épargne d'être violée, tuée, tabassée. Et que mes enfants le soient aussi". Les maris, c'est bien connu, tuent, violent, frappent. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils se marient.



Notons qu'Alice Coffin est présidente de l'association des journalistes LGBT. Une appartenance qui vaut une assurance tous risques contre les maris. Relevons également une cruelle ironie de l'histoire : Christophe Girard victime des LGBT, alors que son homosexualité est depuis longtemps clairement affichée.



Regardez les vidéos d'Alice Coffin. Elle porte sur son visage toute la laideur de son âme. Elle suinte la haine, la haine du mâle. Pour autant, il ne lui est pas interdit d'avoir du coeur et d'avoir des enfants. La GPA y pourvoira. Et les enfants qu'elle aura obtenus moyennant finances seront élevés par elle avec tendresse et douceur. Et le viol, et l'assassinat leur seront épargné...