Et Rokhaya Diallo dénonça la discrimination que constituent les règles périodiques pour les femmes

Causeur est un site où nous ne comptons que des amis. Il est très attaché à la liberté d’expression pour tous, y compris pour ceux qui ne sont pas d'accord avec Causeur. La preuve, ce site a publié un article de moi (merci de n'y voir aucune pub personnelle) où je critiquais vertement Elisabeth Levy.

Il était donc normal que Causeur donne la parole à Rokhaya Diallo. Son texte commence de façon très classique. L'esclavage que nous avons pratiqué y est dénoncé. Le "racisme systémique" de la France en prend pour son grade. Et le "privilège blanc" n'est pas épargné.

Du Rokhaya Diallo plutôt banal. Avec une irrésistible impression de déjà vu. C'est assez bêtement soporifique. Vous vous ennuyez déjà ? Vous voulez tourner la page ? Patientez un instant, vous allez être réveillés. Car Rokhaya Diallo innove. Elle oublie un instant qu'elle est noire pour se souvenir qu'elle est femme. Et c'est en tant que femme, donc a priori non-racisée, qu'elle écrit ce qui suit.

"Je pense être plus qualifiée qu’un homme cisgenre pour décrire la douleur et l’inconfort que peuvent provoquer les règles périodiques dans une société dont la priorité n’est manifestement pas d’accommoder les femmes, mais plutôt de leur vendre des produits « hygiéniques » dont la toxicité a pourtant été démontrée à maintes reprises."

Nous la taquinerons un peu sur son langage. "Un homme cisgenre n'est pas qualifié..." ? Doit-on en déduire qu'un homme multi-genres est qualifié, lui ? On s'étonnera aussi de l'expression "accommoder les femmes". A quelle sauce donc les accommode-t-on avant qu'elles ne passent à la casserole ?

On retiendra aussi que les tampons hygiéniques sont "toxiques". Les fabricants de Tampax et d'autres marques cherchent à vous empoisonner, mesdames et mesdemoiselles. Méfiez-vous et faites leur un procès pour toxicité ! Rokhaya Diallo conclut son texte par une remarque qui se veut cinglante : "Je n’aspire aucunement à devenir la fameuse amie noire qu’invoquent les gens qui ont besoin de se rassurer". Voilà qui est bien, nous sommes nombreux à ne pas vouloir Rokhaya Diallo comme amie.