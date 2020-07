Nous avons élucidé le mystère de la couleur (verte) des pistes cyclables parisiennes

Sur le boulevard Magenta, il y a depuis des années une piste cyclable. Brave et courageuse, elle a résisté à tout. Au froid, à la pluie, à la neige, et même aux camions qui, la nuit, trompant la vigilance d'Anne Hidalgo, roulent méchamment dessus.

Mais la maire de Paris la voulait en couleur. Elle a donc décidé de la faire repeindre en vert. Le vert c'est très tendance, si l'on en juge par le succès des écologistes aux dernières élections municipales.

Nous subodorons que ce choix a été précédé par moult et complexes délibérations. Sans doute a-t-on d'abord pensé au rouge. Certes, ça aurait fait plaisir à Ian Brossat. Mais le rouge sur les feux de croisement a le sens de l'interdit. En plus, ça fait communiste et les électeurs de cette obédience sont très peu nombreux.

On aurait pu également envisager le bleu (la couleur des pistes cyclables de Copenhague). Hélas, c'est aussi la couleur des Républicains. Elle a dû être écartée car il n'était pas question de faire plaisir à Rachida Dati.

Les couleurs de l'arc en ciel ont également été retoquées. Elles auraient pourtant signifié que Paris était "gay friendly". Une objection s’est aussitôt imposée : la fachosphère aurait ricané.

C'est donc le vert qui a été adopté. Une belle et riche couleur qui a l'avantage de délivrer un très amical message subliminal. C'est "écolo friendly" et "muslim friendly". De quoi réjouir le Marais et Barbès.

Ce joli conte pour enfants a un prix. D'après le Parisien, un kilomètre de piste cyclable colorisé en vert revient à 125.000 euros. La mairie de Paris envisage d'élargir cette application à toute la capitale. Celle-ci compte près de 1000 kilomètres de pistes cyclables ! A l'arrivée, ça va faire très cher. Mais quand on aime le vert, on ne compte pas.