Désirer une Noire, c'est du racisme !

Il y a en a qui, sensibles à leur beauté gracieuse, aiment les Japonaises et les Chinoises. Il y en a qui fantasment sur les Russes aux jambes interminables. Il y en a qui en pincent pour les filles scandinaves. Même que l'on en connaît des, totalement dépourvus d'imaginations, qui n'ont d'yeux que pour les Bretonnes et pour les Normandes.

C'est une question de goût et dans les cas cités plus haut, ça ne pose aucun problème. Mais là où il y a scandale c'est quand des mâles blancs s'intéressent de très près aux filles noires.

Le site AJ+ français, une émanation d'Aljazeera, nous met en garde : "Désirer une fille en raison de la couleur de sa peau ou de son ethnie c'est du fétichisme. C'est à dire du racisme."

Ainsi renseignés sur nos éventuels et fâcheux penchants, nous avons cherché une parade. Et nous l'avons trouvée. Il y a des Noires qui sont simplement très jolies. On s'approchera d'elles et on leur dira : "je vous désire parce que vous êtes séduisante, pas parce que vous êtes noire". Du coup, c'est dans la poche avec la bénédiction d'AJ+ français.

Restent d'épineuses et douloureuses interrogations. Ne pas désirer une Noire ne serait-ce pas aussi une forme de racisme ? Notre manque d'appétit pourrait la blesser. Et que dire si un Noir aime les Blanches ? Rien car lui il a le droit car il n'est pas blanc. Et on se doit de fustiger un Blanc qui n'aime que les Blanches. Il est peut être sensible à la couleur de leur peau ce qui est manifestement raciste.

Nous sommes dans un piège infernal dont nous n'avons aucune chance de sortir. Car étant blancs, nous sommes de toute façon coupables. En outre, il se peut que certains d'entre nous n'aiment que les femmes, une preuve absolue d'homophobie avec comme circonstance aggravante le racisme dès lors que nous refuserions les avances d'un jeune éphèbe noir.

Que nous reste-t-il pour échapper à cette damnation éternelle ? La chasteté ! L'ascèse est la forme la plus achevée de l'antiracisme.

PS : Je lis dans le Figaro que tous les jours en France ont lieu 120 agressions à l'arme blanche. Vous avez bien lu ? "À l'arme blanche" ! C'est insupportable. Avec toutes les organisations antiracistes nous appelons de nos voeux l'avènement des armes noires !