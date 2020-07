"Les secrets de la Maison Blanche" de Nicole Bacharan et Dominique Simonnet : Lincoln, incroyable !

"Les secrets de la Maison Blanche" de Nicole Bacharan et Dominique Simonnet

Editions Pocket

RECOMMANDATION

Excellent



THEME

Série "PEPITES POCHE": Lincoln, incroyable !

Pour deux investigateurs historiques de talent, imaginez le pain béni qu’est la déclassification de documents écrits et sonores. Il ne s’agit pas de problèmes mineurs: les intrigues de Thomas Jefferson face à Napoléon pour conserver la Louisiane ; l’exil des esclaves, souhaité par Abraham Lincoln ; l’engagement précoce et clandestin de Roosevelt dans la seconde guerre mondiale ; les démarches pro israéliennes d’Harry Truman ; les conséquences de l’hémiplégie de Wilson; et bien sûr tout ce que nous pensions connaitre sur Kennedy-Nixon-Reagan-Clinton- Obama .Preuves à l’appui est révélée la face cachée de leur personnalité complexe, de leur stratégie politique et de leurs intrigues pour raison d’état. Les auteurs ont choisi Racine et Britannicus pour résumer leur propos : « Il n’est point de secret que le temps ne révèle » Excellent !

POINTS FORTS

- La structure du livre avec la définition claire des principaux personnages, le plan de la Maison Blanche, l’avant- propos réellement explicatif, les notes et références bibliographiques qui toutes méritent d’être consultées; et une rubrique « Et après ? » très inspirée et astucieuse.

- L’offre à un large public : le politologue averti, l’historien pointilleux ; mais aussi l’amateur de thriller, le citoyen simplement curieux, voire le psychologue.

- Le caractère indiscutable des preuves et arguments .On ne subodore pas, on démontre avec l’aide d’une documentation impressionnante

- Le style : il est simple, direct, rapide et agréable. Les digressions sont rares, et claires. Tout est orienté vers une description précise des situations.

POINTS FAIBLES

Nous n'en voyons aucun.

EN DEUX MOTS

A travers dix anecdotes sur dix présidents on se rencontre de la puissance stratégique et ultra secrète de la Maison Blanche, qui décide de notre sort .On frémit en pensant aux conséquences de l’échec d’une négociation confidentielle, de la perte de clairvoyance d’un Président, de la déficience d’un service de renseignement.

UN EXTRAIT

Attachez vos ceintures, écoutez ceci (page 53):

« Pourquoi les gens d’ascendance africaine doivent-ils partir et coloniser un autre pays ? Je vais vous le dire. Vous et moi appartenons à des races différentes. Il y a entre nous plus de différence qu’avec aucune autre race. Que cela soit juste ou non je n’ai pas à en discuter, mais cette différence physique est un grand problème pour nous tous, car je pense que votre race en souffre grandement en vivant avec nous, tandis que la nôtre souffre de votre présence. En un mot nous souffrons des deux côtés… Si on admet cela voilà au moins une bonne raison de nous séparer… »

« Oui, c’est le président Abraham Lincoln lui-même qui tient ces propos (le 14 Aout 1862) bien peu engageants, loin, bien loin de l’image que l’on construira de lui plus tard…Lincoln a convoqué à la Maison Blanche une délégation des leaders noirs pour leur tenir ce discours : il faut que les Noirs quittent les Etats Unis ! »

L'AUTEUR

Nicole Bacharan est une politologue, spécialiste de la société américaine et des relations franco-américaines.

Dominique Simonnet est un écrivain, journaliste et éditeur, auteur d'essais et de romans, ainsi que d'ouvrages de vulgarisation des arts, des sciences et des idées.

Chronique publiée le 12 octobre 2018.