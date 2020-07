Pas de démocratie sans droit à offenser : ce capitalisme qui prend le risque de précipiter la guerre civile à trop vouloir montrer patte progressiste

Atlantico.fr : À l'heure des mouvements anti-racistes qui ont émergé partout dans le monde occidental, de nombreuses entreprises ont décidé, sous la pression du mouvement, de montrer patte blanche sous peine de subir un boycott lourd de la part des "progressistes". Le boycott est-il dans ce contexte un arme économique puissante ? Comment le capitalisme et les grandes entreprises ont-ils cédé à la mobilisation contre le racisme ? Le boycott de Facebook a-t-il un sens ?

Mathieu Mucherie : Les appels au boycott de Facebook sont extrêmement efficaces : les annonceurs sont terrorisés par ce « name and shame » véhiculé par un poignée d’individus extrêmement virulents. Le grand public est lui totalement en dehors de cette équation. Mars ( qui détient Uncle Ben’s ), L’Oréal, Facebook etc… se sont couchés devant la virulence de la propagande.

Dans le livre de Pierre Gaxotte La Révolution Française, il est observé qu’à chaque étape de la Révolution les gens ont été dépassés par leur gauche par des groupes ultra minoritaires. C’est la même chose ici. Actuellement c’est la partie visible de l’iceberg du politiquement correct qui a envahi les entreprises à travers des investissements qui doivent être plus verts que vert, à travers des plans sociaux qui doivent être plus rouges que rouge. C’est la partie caricaturale d’entreprises forcées à devenir « citoyennes ». C’est extrêmement dangereux. Dans un système comme le notre, nous avons l’habitude de punir les mauvais citoyens. C’est donc une citoyenneté au rabais que nous cherchons à inscrire au sein des entreprises où il n’y a pas de droit de vote, où elles n’ont pas de gain à devenir citoyennes. Pour autant, si l’entreprise se met à devenir mauvaise citoyenne aux yeux de groupes ultra minoritaires, radicalisés et militants, elle peut être amenée à disparaitre en un claquement de doigts.

Brendan O'Neill : La capitulation du capitalisme à la Black Lives Matter est incroyablement intéressante. En effet, je considère de plus en plus la BLM comme l'exportation la plus réussie du capitalisme américain depuis très longtemps. C'est comme un poids lourd impérial, qui conquiert de vastes pans du monde. Il a colonisé des mouvements politiques dans le monde entier. Du Royaume-Uni à la France en passant par l'Australie, ce slogan américain, cette marque américaine, est aujourd'hui omniprésent. Tout le monde, des militants pro-aborigènes en Australie aux agitateurs étudiants au Royaume-Uni, doit désormais faire campagne sous la bannière du BLM s'il veut être remarqué. Les politiciens et même les forces de police du Royaume-Uni ont tous pris le parti du BLM. Tous les établissements d'enseignement et toutes les entreprises jurent allégeance à cette marque américaine. Si vous ne le faites pas, vous êtes dans le pétrin.

C'est le capitalisme américain en action. BLM est promu par de grandes entreprises, des célébrités et des médias sociaux. Des gens ont perdu leur emploi pour avoir osé critiquer l'idéologie de BLM. Ce à quoi nous assistons, ironiquement, c'est à la mondialisation de l'exception américaine, et tout simple natif qui ose remettre en cause ce rouleau compresseur des valeurs PC américaines est en grande difficulté. C'est une puissance impériale douce à un niveau extraordinaire.

La raison pour laquelle les entreprises aiment et promeuvent le BLM est qu'elles reconnaissent qu'il ne constitue pas une menace réelle pour elles. Au contraire, grâce au BLM, les entreprises peuvent parvenir à un renouveau spirituel et moral. Elles peuvent signaler leur vertu et détourner l'attention de leurs pratiques d'exploitation et de mauvais payement, etc. En outre, la nouvelle idéologie de la fragilité blanche et des relations raciales hyper-conscientes permet aux entreprises de contrôler et de réprimander leurs travailleurs d'une nouvelle manière. C'est pourquoi tant d'entreprises achètent des exemplaires de livres comme White Fragility de Robin DiAngelo et Why I Am No Longer Talking To White People About Race de Reni Eddo-Lodge - parce que ces livres réimaginent la société capitaliste comme une conspiration des privilèges des Blancs dans laquelle les Blancs doivent être rééduqués pour devenir des personnes meilleures et plus sensibles. Cela donne aux élites capitalistes une nouvelle façon de diviser et de contrôler leur main-d'œuvre, en adoptant les idéologies du wokeness et de l'identitarisme et en les utilisant pour faire respecter les codes de parole, les pratiques sur le lieu de travail et les cours de sensibilisation à la race. Les régressifs raciaux du mouvement identitaire sont les idiots utiles du capitalisme tardif - ils sont les soutiens de la tentative du capitalisme de nettoyer son image et de réprimer ses travailleurs.

À quoi une multiplication des boycott en fonction d’intérêt identitaires peut-il mener ?

Mathieu Mucherie : Avec une certaine relecture de l'Histoire tout le monde peut devenir coupable et cela entraînera forcément des réactions. Nous sommes au coeur d’une guerre civile idéologique de la pire espèce qui est là depuis longtemps et qui n’a jamais cessé. Elle ne peut être réparée. Il faudrait arriver à un niveau de grandeur de l’espèce humaine qui semble actuellement inaccessible.

Cela mênera inéluctablement à une forme de ségrégation sociale qui ne dit pas son nom. La novlangue fait comprendre très clairement ce que l’on veut dire par « bon quartier » ou « bonne école » : c’est un des éléments de l’américanisation de la vie en France. La mixité sociale a disparu au profit de quartiers ultra homogénéisés (ce qui explique les victoires successives d’Anne Hidalgo et de la gauche à Paris ces dernières années).

L’une des explications de cette évolution lamentable de notre pays, c’est le manque de courage de nos politiques et de nos entreprises. Nous aurions pu nous en sortir par le haut en luttant collectivement contre la déflation. Mais les entreprises ont capitulé. Désormais nous sommes contraints de nous en sortir par le bas, avec des méthodes de répartition de la pénurie, de quotas, etc.

Nous sommes passés de la déflation à la délation, sans avoir à être occupés une nouvelle fois par les Allemands. Les besoins augmentent et la création monétaire reste la même. Sans mettre la pression sur la BCE, la seule option qu’il nous reste pour continuer à gagner en pouvoir d’achat est de piquer dans la poche du voisin. L’une des techniques aujourd’hui pour réaliser cela, c’est de dénoncer les entreprises qui ne sont pas dans le politiquement correct. Dans un climat où un certain nombre de groupes spécialisés dans la prédation de ressources publiques et privées s’agitent sur la Toile à coup de « blame and shame », il faut être plus blanc que blanc pour éviter la purge.

En quoi la question des espaces sûrs aux États-Unis a-t-elle contribué à aggraver les conflits sociaux plutôt qu'à les résoudre ?

Brendan O'Neill : L'idéologie de l'espace sûr est très pernicieuse. Elle intensifie les conflits sociaux et même la violence. Le principal problème est qu'elle rend les gens dogmatiques et arrogants. Comment ? Parce que si vous vous cachez des modes de pensée alternatifs, si vous protégez votre système de croyances de toute critique ou ridicule, vous finissez par être un penseur dogmatique, quelqu'un qui croit ce qu'il croit non pas parce qu'il l'a testé dans le domaine public mais simplement parce qu'il SAIT que c'est vrai. C'est pourquoi tant de jeunes militants "réveillés" ressemblent aux fondamentalistes religieux du vieux monde - parce qu'ils souscrivent à des idéologies dogmatiques qu'ils ne soumettent jamais à une discussion ouverte ou à un questionnement parce qu'ils ont trop peur.

J'ai toujours pensé que la censure est une cause de violence bien plus importante que la liberté d'expression. On nous dit souvent que si nous permettons l'expression d'idées dangereuses ou difficiles, il pourrait y avoir des troubles publics et même de la violence - les gens entendront ces idées dangereuses ou difficiles et agiront en conséquence. En fait, c'est la censure qui accumule les attitudes haineuses et violentes. En disant aux gens que leur système de croyances est si parfait et si merveilleux qu'il ne doit jamais être critiqué, la censure donne le feu vert à l'intolérance et à la nécessité de punir quiconque critique son système de croyances. Pensez au massacre de Charlie Hebdo. Ce n'est pas la liberté d'expression (le dessin de Mahomet) qui a causé cette violence. C'est l'idée censuratrice politiquement correcte selon laquelle il est mal d'offenser les musulmans, car cette idée a convaincu certains jeunes musulmans radicalisés que quiconque remet en question ou rabaisse son système de croyances est une mauvaise personne et mérite d'être puni. Les libéraux veulent punir ces personnes en les traitant d'islamophobes et en les interdisant sur les campus, tandis que les islamistes radicaux veulent les punir de mort. Mais l'instinct est le même : une culture de censure PC a convaincu divers groupes de la société que les mauvais penseurs méritent d'être punis d'une manière ou d'une autre.

Comment expliquer que les grandes multinationales aient cédé si facilement aux militants anti-raciste les plus virulents ? Quel en est le danger ?

Mathieu Mucherie : Milton Freedman analyse l’entreprise comme un lieu amoral dont le but unique est la maximalisation du profit. Il n’a été décidé, ni par le consommateur ni par le citoyen, que ce ne devait plus être le cas.

Pour les groupuscules radicaux, les entreprises sont devenues des coffres-forts qu’il faut attaquer. Et l’entreprise fait une énorme erreur en se dirigeant vers le concept d’entreprise citoyenne, en acceptant ce chantage à l’opinion, comme un impôt dont elles doivent s’acquitter en cédant à une vison individuelle à court terme.

Elles nous engagent sur le chemin d’une une société patchwork, archipelisée, où chacun va de son avantage récupéré par telle ou telle mesure d’intimidation. Alors ce sera l’ensemble de notre société qui tombera en lambeaux par la ruée mimétique vers des causes défendables avec l’appui du grand capital.

Pourquoi la question du droit d'offenser est-elle centrale dans une démocratie ? Est-elle historiquement justifiée ?

Brendan O'Neill : La liberté et le confort dont nous jouissons sont le produit de personnes qui, tout au long de l'histoire, ont été prêtes à commettre des infractions. L'idée des droits de la femme était autrefois considérée comme offensante - elle offensait l'ordre naturel des choses. L'idée des droits des homosexuels a été considérée comme profondément offensante - les gens croient que l'homosexualité va à l'encontre de Dieu, de la nature, de la civilisation. Même les idées que la plupart d'entre nous considèrent aujourd'hui comme allant de soi - par exemple, que la Terre n'est en fait pas au centre du système solaire, ou que les femmes devraient avoir le choix de poursuivre ou non une grossesse - ont été considérées comme profondément offensantes pendant très longtemps. C'est seulement parce que les gens osent exprimer ces idées et se battre pour elles - ce qui cause inévitablement une énorme offense - que nous avons réussi à changer le monde pour le mieux.

C'est pourquoi l'offense est au cœur du progrès. C'est le cœur et les poumons du changement. Ce n'est qu'en remettant en question les orthodoxies et en secouant les choses que nous pouvons espérer améliorer la condition humaine. Créer un espace pour les pensées dangereuses, excentriques ou simplement non orthodoxes est essentiel pour avoir une sphère publique saine et vivante. En revanche, en réprimant les discours soi-disant offensants, on étouffe la vie publique et on réduit les chances de découvrir de nouvelles idées et de meilleures façons de penser et de vivre. Aujourd'hui, il existe tant d'orthodoxies contre lesquelles nous devrions nous insurger, à commencer par le politiquement correct et la notion absurde selon laquelle les gens ont le droit de vivre leur vie sans jamais se sentir offensés ou contestés. Grandissez !

Comment pouvons-nous éteindre de manière non violente les conflits identitaires qui ont surgi à la suite de la mort de Georges Floyd ?

Brendan O'Neill : Il est incroyablement important de remettre en question les politiques identitaires. La grande tragédie de la réaction au meurtre horrible de Georges Floyd est qu'elle a montré à quel point la politique identitaire est devenue une source de division et de poison. L'ancien idéal de Martin Luther King qui consistait à juger les gens sur le contenu de leur caractère plutôt que sur la couleur de leur peau a été remplacé par un hyper-racialisme qui nous encourage tous à penser racialement tout le temps. Nous devons désormais considérer les Noirs comme des victimes, les Blancs comme des "complices du racisme", etc. Il suffit de voir combien de libéraux blancs de la classe moyenne ont exprimé une haine de soi dérangée et ont plaidé pour le pardon de crimes historiques auxquels ils n'avaient pas participé, du colonialisme à l'esclavage - ce n'est pas de l'antiracisme, c'est une nouvelle religion inquiétante de haine de soi de la bourgeoisie. Le culte du dégoût de soi des Blancs n'est en rien positif ; c'est le râle de la bourgeoisie contemporaine qui exprime aujourd'hui sa haine de sa propre société et de ses propres réalisations historiques en dénigrant sa race et elle-même. C'est fou et pathétique.

Ce dont nous avons besoin, c'est de pousser les idéaux universels des valeurs humaines communes, du caractère sur la couleur, du refus absolu de jouer les jeux raciaux myopes des nouveaux identitaires. La politique identitaire, c'est du racisme. Elle prive les Noirs de leur capacité d'action en les réduisant à des victimes de l'histoire, constamment accablées par les crimes du passé. Et elle diabolise la blancheur comme une sorte de péché originel, pour lequel chaque blanc - même les blancs les plus pauvres - doit continuellement s'excuser. Elle s'oppose totalement à la possibilité de solidarité. Une vision véritablement progressiste consisterait à rejeter entièrement la politique de la race et à plaider pour un engagement commun en vue d'améliorer la vie et les chances de chacun.