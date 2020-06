Les urinoirs portables : hit de l’été

Atlantico.fr : Selon les données de Profitero, une société d'analyse d'e-commerce, le classement de recherche d'Amazon pour "Sacs urinoirs jetables Travel John" a augmenté cinq fois entre le 2 mai et le 6 juin. Il semblerait que les consommateurs tentent d’éviter au maximum les toilettes publiques. Pourquoi selon vous?

Jean-Georges Guérin-Wallner : Aujourd’hui, la peur nous gouverne. Les gens pensent qu’ils vont attraper le coronavirus sur la cuvette des toilettes publiques. Alors que c’est la poignée de porte comme toutes les poignées de porte qui est éventuellement contaminante. Je rappelle que les urines sont stériles et qu’il n’y a aucun risque de contamination par « contact urinaire ». Cette peur n’est donc pas raisonnée et un lavage des mains après passage aux toilettes est bien suffisant ! Contrairement à une idée reçue et bien ancrée dans la population, l’usage des toilettes publiques ne représente pas de risque infectieux spécifique. Pour les microbes intestinaux comme pour le coronavirus c’est le portage de la main à la bouche qui provoque une contamination. Il faudrait donc que les mains de l’utilisateur soient souillées par les matières fécales de l’usager précédent pour que ce risque soit réel. La situation est improbable. Par ailleurs la peau des fesses possède ces moyens de défense contre les microbes. Il y a ainsi moins de risque à les poser sur des toilettes publiques qu’à serrer la main d’un inconnu, car ensuite la main va si souvent à la bouche !

Pour quelles raisons pensez-vous que les consommateurs se tournent vers ce genre de produits ?

Les consommateurs se tournent vers ce genre de produit car les toilettes publiques sont devenus rares, peu signalées et donc difficiles à trouver face à un besoin urgent. Ces toilettes sont souvent dégradées et en mauvais état sanitaire. Ce qui repousse c’est bien souvent la saleté et la pénurie de ces lieux.

En tant qu’urologue je croise beaucoup de femmes de plus de 60 ans qui évitent de sortir et se coupent de toute vie sociale par peur d’une envie pressante et bien souvent par le souvenir honteux d’une fuite urinaire voire d’une miction incontrôlée dans un lieu public.

Il y a aussi ces patients prostatiques qui souffrent d’impériosités urinaires. Ils se promènent en voiture avec une bouteille en guise d’urinoir, s’abandonnent souvent dans des lieux improbables, entre deux voitures en stationnement, sur le mur d’un édifice publique avec la peur du gendarme.

Ce sont autant d’hommes et de femmes qui utiliseront régulièrement un urinoir jetable. Une fois en poche ils se sentiront rassurés.

Quel est l’avenir des urinoirs jetables selon vous ? Recommanderiez-vous cet objet à vos patients ?

Il y a beaucoup d’avenir pour ces urinoirs jetables. Ils sont discrets, hygiéniques. En transformant dans l’urinoir les urines liquides et odorantes en une matière solide et parfumée, je n’y vois que des avantages.

Les usagers occasionnels seront ceux qui veulent éviter les toilettes publiques mais beaucoup d’autres seront tous ces patients et patientes qui souffrent d’ "urgenturie".

L’envie d’uriner est pour eux soudaine, brutale et irrépressible. Sans toilettes à proximité à choisir entre la fuite urinaire et l’urinoir à usage unique, le choix sera rapide. En tant qu’urologue, je recommanderais l’usage d’un urinoir portatif à mes patientes et patients. Pour beaucoup ce sera une sécurité, comme emporter une roue de secours avant un long voyage. Pour d’autres cet article sera utile et les sauvera de bien des situations honteuses.

La communication manque pour la tranche d’âge concernée : les plus de 60 ans. Seuls quelques patients férus de réseaux sociaux m’en ont vanté les qualités.

Nous allons j’en suis sûr assister à un large développement de la demande dans les mois à venir...