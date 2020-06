Ces nouvelles tiques qui nous menacent

Atlantico.fr : Où sont les zones concernées par l'apparition de ces nouveaux types de tiques ?

Il est utile de commencer par situer les tiques habituelles en France

Contrairement aux poux, puces et punaises (de lit), les tiques ne sont pas des insectes (trois paires de pattes, abdomen segmenté), mais des acariens (quatre paires de pattes, abdomen non segmenté). Elles sont proches des araignées et des scorpions.

Les tiques sont des parasites hématophages (qui se nourrissent de sang). Ce sont des ectoparasites (elles s’accrochent à la surface de la peau et ne pénètrent pas dans le corps). Ce sont des parasites exclusifs : elles n’ont pas d’autre façon de se nourrir que de consommer du sang ; de telle sorte que, non seulement les adultes (octopodes : quatre paires de pattes) sont hématophages, mais aussi les nymphes et même les larves (hexapodes : six paires de pattes).

Les tiques, une fois parvenues sur la peau de leur future victime, se déplacent à sa surface pour trouver une zone favorable, puis s’y installent et commencent à creuser. Ce creusement s’effectue grâce à cinq pièces buccales : un hypostome denticulé, la pièce centrale (il agit comme un harpon que la tique enfonce pour s’accrocher à la peau) ; deux chélicères de part et d’autre de l’hypostome (elles servent à découper la peau) ; deux pédipalpes autour des chélicères (elles servent à explorer la peau). Leur première paire de pattes porte un organe sensoriel ou organe de Haller qui leur permet de repérer leur proie grâce à la présence de gaz carbonique (CO2) ; ces premières pattes sont comparables à des antennes.

Il existe deux familles bien différentes de tiques. Ce sont les Ixodidées qui interviennent en pathologie humaine. La face dorsale (supérieure) de leur corps porte un écusson dur, d’où leur nom de tiques dures. Cette famille comporte de l’ordre de 800 espèces de distribution mondiale. La tique la plus fréquente en France est « Ixodes ricinus », ou tique dure des ruminants ; elle est exophile (elle vit à l’air libre et attend ses proies en haut d’une herbe) ; on la trouve dans les forêts, les sous-bois et les prairies des zones tempérées (elle craint la forte chaleur). Cette tique doit trouver trois hôtes successifs pour assurer son développement complet (au stade larvaire, au stade nymphal et au stade adulte : reproduction).

Les tiques ont une importance considérable en pathologie humaine et vétérinaire. D’une part, la femelle se préparant à pondre élabore une salive neurotoxique voire paralysante. D’autre part et surtout, les tiques sont des réservoirs (intestin et glandes salivaires) de nombreux microorganismes pathogènes : virus, bactéries (borrelia, rickettsies, bartonella, ehrlichia) et parasites (babesia, filaires). Ce sont les vecteurs de maladie les plus importants au monde actuellement, avec les moustiques.

En France, la tique dure des ruminants peut transmettre l’encéphalite à tique (virus), la borréliose de Lyme (bactérie) et la babésiose (parasite unicellulaire ou protozoaire), ainsi que bien d’autres maladies infectieuses. Sa piqûre est lente et indolore. On peut observer un petit érythème précoce autour du point de piqûre, qui est différent de l’érythème migrant qui apparaît après plusieurs jours (lié à borrelia).

Les « nouveaux types » de tiques concernent l’Europe de l’Est et le Sud de la France

Nous avons vu que la tique dure des ruminants « Ixodes ricinus » était la tique dure habituelle en France.

En Europe du Nord et de l’Est, ainsi qu’en Asie centrale, se trouve une autre espèce proche, appelée « Ixodes persulcatus », ainsi que, mais beaucoup plus rarement, l’espèce « Ixodes pavlovskyi ».

Ce ne sont pas de tiques très différentes de la tique dure habituelle de France. La nouveauté résiderait dans une hybridation entre l’espèce persulcatus et l’espèce pavlovskyi, qui formerait une sorte de nouvelle espèce.