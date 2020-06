Racisme dans la police : les phrases scandaleuses de Christiane Taubira

L'ancienne garde des Sceaux continue (de façon très singulière) à rendre la justice. Maintenant c'est par voie de presse. Elle a tenu à s’exprimer sur l'affaire George Floyd et sur les accusations de racisme contre les policiers français.

Voici ce qu'elle a déclaré au Journal du dimanche. "Aux États-Unis, des hommes noirs meurent parce qu'ils rencontrent la police. En France, des hommes noirs meurent parce qu'ils rencontrent des policiers". Un distinguo très subtil.

Cela veut dire – en langage clair – qu'aux États-Unis la police et intrinsèquement raciste. Alors qu'en France – cocorico ! - il y a juste des policiers racistes.

On ne connaît pas l'opinion des policiers américains sur les propos de Christiane Taubira : ils n'ont jamais entendu parler d'elle. Les policiers français, eux, la connaissent bien : son sens de la nuance leur ira droit au cœur.

Interrogeons-nous sur le mot "rencontre" utilisé par l'ancienne garde des Sceaux. Comme elle est pudique et réservée, elle le préfère à celui d'"interpellation". Suivons son raisonnement. Un policier croise un Noir sur un trottoir. Cette rencontre se devrait d'être amicale. Elle ne l'est pas : le flic bute le Noir. Un policier s'attable à la terrasse d'un café. A la table d'à côté, il y a un Noir. Leurs regards se croisent. Et le policier tue le Noir.

Les "rencontres" dont parle l'ancienne garde des Sceaux sont en réalité celles entre un scooter avec un délinquant en fuite et un véhicule de police. Ou alors, une interpellation, parfois brutale et musclée, d'un délinquant par des policiers. Dans les deux cas, il peut y avoir mort d'homme. Mort d'homme, mais pas d'un homme noir !

Car en France, des hommes meurent parce qu'ils sont poursuivis par la police. Pas parce qu'ils sont noirs. Christiane Taubira ne devrait pas ignorer que chez nous, et c'est démographiquement logique, les Blancs sont majoritaires dans la police. Elle devrait savoir également que chez les délinquants, et pour des raisons sociales, les Noirs sont surreprésentés.

De la juxtaposition de ces faits objectifs, Christiane Taubira tire la conclusion que des policiers blancs tuent des Noirs. Peut-être que certains de ces derniers devraient éviter de "rencontrer" des policiers.