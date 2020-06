Où l’on apprend qu’Emmanuel Macron est le porte–parole de Sibeth Ndiaye…

L’article commence plutôt mal. D’abord son titre, « Sibeth Ndiaye, la gaffeuse du Président », est faux car démenti par le texte. Ensuite lorsqu’il y est de nouveau question de la façon que Sibeth Ndiaye a de s’habiller. Pour recevoir les journalistes du quotidien, elle avait mis une robe rouge, pour une fois sobre. Elle a indiqué au Figaro qu’elle les cousait elle-même. Il est vrai qu’aucun couturier français ne serait capable de confectionner une de ses tenues.

Cessons de parler chiffons même si Le Figaro nous y incite. Les confidences de Sibeth Ndiaye ne sont pas inintéressantes. Mais commençons quand même par celles de ses amis. Pour Stanislas Guerini, le patron de LREM « elle est une des rares dans l’entourage d’Emmanuel Macron à avoir une fibre militante et à pouvoir se présenter à une élection ». Ca, ça aurait pu marcher en 2017, quand n’importe qui pouvait être élu à condition que sur son front soient inscrits les mots magiques : « j’aime Emmanuel ».

Un autre de ses amis : « elle incarne une loyauté sacrificielle ». Ca pour être loyale, elle est loyale. Au cirque il y a depuis toujours un monsieur Loyal. Au Macron circus il y a – faut bien innover – une madame Loyale. Elle fait un peu rire.

Son goût du sacrifice est vanté par Sylvain Faure, un des proches de Macron. « Sibeth est un soldat. Elle est comme le guerrier de Marathon qui fait les 42 kilomètres pour porter les messages et mourir à l’arrivée. Eh bien non, elle n’est pas morte car elle parle encore ! Et elle est tellement vivante qu’elle ne peut s’arrêter de parler. C’est un bonheur dont nous ne voulons pas être privés.

Maintenant, laissons-lui les derniers mots. « Je ne sais pas, dit-elle, ciseler les mots qui tuent ». En effet c’est à la hache qu’elle taille ces mots qui nous font tellement de bien en ces mornes journées de confinement. C’est pourquoi sur Twitter des irrévérencieux ont inventé l’expression « désibeth ». Sa définition : « mesure un discours qui fait du bruit à défaut d’éclairer ».

Nous avons gardé le meilleur pour la fin. Sibeth Ndiaye : « Je suis capable de penser en amont ce qu’Emmmanuel Macron va penser ». Eureka, hosanna, alléluia ! Sibeth Ndiaye pense comme Macron mais avant Macron. Sibeth sait ce qu’il doit penser. Et lui ne fait que répéter en aval après elle. Pas de doute : Sibeth Ndiaye est bien plus intelligente qu’Emmanuel Macron. C’est pourquoi il n’est que son porte-parole mais avec sa faconde en moins et des tenues insipides et incolores. Qu’il nous soit permis de préférer l’original à la copie.