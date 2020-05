© PATRICK HERTZOG / AFP © PATRICK HERTZOG / AFP © PATRICK HERTZOG / AFP

Disparités Les inégalités de l'économie post-Covid Avec Jean-Paul Betbeze Jean-Paul Betbeze revient sur la situation économique en cette période de pandémie et sur la réalité au sein des entreprises et pour l'économie suite à la levée du confinement. Des inégalités et des disparités importantes existent.

Jean-Paul Betbeze revient sur la situation économique en cette période de pandémie et sur la réalité au sein des entreprises et pour l'économie suite à la levée du confinement. Des inégalités et des disparités importantes existent.