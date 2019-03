Saleté des rues de Paris : sortir du déni et passer à l’action

Pour que les choses changent radicalement, encore faut-il sortir du déni. La Maire de Paris a beau commander un rapport onéreux - 224.580 € pour 14 pages - concluant que « la perception de la propreté à Paris se fonde en négatif sur des constats relatifs à la malpropreté », c’est-à-dire en langage courant que Paris est sale, l’engagement de la Ville de Paris en matière de propreté se fait toujours attendre. Symptôme de ce laisser-aller, les rats prolifèrent dans la capitale.

En février 2018, la mission d’information et d’évaluation que j’ai présidée a rendu son rapport, gratuit celui-là. L’ensemble des groupes politiques ont unanimement partagé un constat sans appel sur les nombreux dysfonctionnements du service de propreté et, surtout, 45 préconisations pour lutter contre la saleté des rues. L’exécutif parisien s’était engagé à les mettre en œuvre. Un an plus tard, nous en sommes toujours au même point.

Depuis 2001, l’espace public s’est agrandi de 30 %. Il y a donc plus de trottoirs à nettoyer. Pourtant les moyens n’ont pas suivi : le budget propreté a baissé de 11 % depuis 2001 alors que les recettes de la Ville n’ont jamais été aussi élevées. Dans le même temps, la direction de la propreté a perdu près de 1000 agents alors que les effectifs de la Ville ont augmenté de 40 %.

Il faut aussi changer le logiciel de la propreté à Paris. L’organisation actuelle est en situation d’échec patent. Un seul exemple : les agents de la propreté disposent de nouveaux engins, mais ils n’ont pas été formés en temps et en heure pour les utiliser.

Si la Maire de Paris ne veut pas assumer la propreté, les maires d’arrondissement sont prêts. C’est la proposition que je défends depuis de longs mois. Il faut confier la propreté à ceux qui sont sur le terrain, au plus près des réalités. C’est la garantie de services réactifs. Le préalable est de nous fournir des moyens à la hauteur des besoins pour enfin assurer la propreté de la capitale.