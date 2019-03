Jupiter aima Europe : ils vécurent malheureux et n'eurent pas d'enfants…

Europe était la fille d'un roi phénicien. Sa beauté illuminait tout le bassin méditerranéen et au-delà. Jupiter en tomba éperdument amoureux et lui fit trois fils : Minos, Rhadamanthe, et Sarpédon.

Puis le temps passa, et fit son douloureux travail. Europe tomba entre les mains d'économistes et de politiciens au cœur sec qui firent d'elle un machin appelé Union européenne. Elle était belle quand elle était jeune : un idéal, un rêve, une culture, une identité.

Dans leurs pattes, elle était devenue aussi attirante qu'un tiroir-caisse. Des règlements oiseux et tatillons achevèrent de la rendre hideuse. "Miroir, Miroir, dis-moi qui est la plus belle ?" Dans ses bons jours, le miroir ne répondait pas. Et dans ses mauvais jours, il lui indiquait qu'elle était moche.

Défigurée par l'outrage des années, l'Europe entreprit de faire le trottoir. Elle avait besoin de chair fraiche et ainsi elle arriva au chiffre énorme de 27. Là, ce n'était plus de l'amour, mais de l'amour tarifé. Nombre de ses soupirants se détournèrent de la vieillissante Europe. Les Anglais lui tournèrent le dos. Les Hongrois, les Polonais, les Italiens, les Tchèques se mirent à crier qu'elle n'était pas belle.

Qui allait encore vouloir d'elle ? Vint notre Jupiter à nous qui lui déclara sa flamme : il avait un faible pour les créatures plus âgées que lui…

Mais entre Jupiter et Europe, les choses ne se passèrent pas bien. Aveuglé par sa passion, le Dieu des Dieux ne s'était pas avisé qu'Europe ne pouvait plus avoir d'enfants. Cela les rendit malheureux. Et en guise de compensation, ils adoptèrent quelques migrants…