Le mystère qui plane au-dessus de la disparition des millions de Quadriga s’épaissit

Atlantico : QuadrigaCX, plus importante plateforme de trading de crypto-monnaies au Canada, s'est retrouvée dans la tourmente après le décès de son directeur général en décembre dernier. Privée de clés d'accès, l'entreprise était incapable d'accéder aux "cold wallets" contenant les fonds de ses clients, pour un montant estimé à 190 millions de dollars. Pour quelle raison l'entreprise est-elle incapable d'accéder aux portefeuilles de ses clients ?

Benoist Rousseau : L'entreprise QuadrigaCX est incapable d'accéder au portefeuille de ses clients car seul Gérard Cotten, cofondateur et PDG de QuadrigaCX, possédait les mots de passe permettant d'accéder à ces fameux "cold wallets". sa veuve a assuré que son époux était le seul responsable de la manipulation des fonds et cryptomonnaies et qu'elle ne possède ni le mot de passe ni la clé de récupération sur l'ordinateur portable de son mari. Sans ces éléments, il est absolument impossible de récupérer les cryptomonnaies, elles sont virtuellement perdues dans cet ordinateur portable.

QuadrigaCX est soupçonnée par certains de blanchiment d'argent ou de pure escroquerie, arguant que les comptes de l'entreprise seraient en réalité vides. Cette possibilité est-elle crédible ? Quels contrôles existent sur les crypto-monnaies ?

Effectivement, de nombreuses rumeurs circulent sur la société QuadrigaCXà la suite de cet événement absolument incroyable. Des experts ont été nommés par les tribunaux canadiens pour enquêter sur cette société. Le contrôleur nommé par les tribunaux pour rechercher l'argent appartenant au client ainsi découvert que QuadrigaCX détenait pour 902 743 $ en bitcoin, litecoin et ether dans des portefeuilles accessibles en ligne. Mais la moitié de cette somme a mystérieusement disparu. En effet la société aurait transféré « par inadvertance » 103 bitcoins d’une valeur totale de 468 675 $ dans ce que l’on appelle des « portefeuilles froids » auxquels la société n’aurait plus accès depuis la mort de son PDG. Cette erreur (?) a bien entendu fait beaucoup parler...

Il n'existe absolument aucun contrôle sur les crypto-monnaies car par définition elles ne sont pas régulées par une autorité indépendante. N'importe qui peut créer sa crypto-monnaie et les plates-formes d'échange ne sont soumis à aucun contrôle. Beaucoup de gens, des prix Nobel d’économie en passant par des responsables de la banque de France, ont alerté sur les dangers du trading de ce type de monnaie virtuelle.

Ce type de risque est-il répandu dans le milieu des crypto-monnaies ? Pourrait-on assister à des épisodes semblables dans d'autres cas ?

On pourrait effectivement assister à des épisodes semblables puisqu’il n’y a finalement aucun contrôle, aucune régulation. Il faut être clair, c’est le Far-West, aucune législation n’encadre ces crypto-monnaies. Ainsi, n’importe qui peut se lancer dans ce domaine. Il n’y a pas de cahier des charges minimales pour assurer la sécurité de ce type de société. Il paraît totalement inconcevable qu’une seule personne puisse détenir les mots de passe permettant d’accéder à ses monnaies virtuelles.

Le plus inquiétant est ainsi la sécurité même des plates-formes d’échanges de crypto-monnaies car à de nombreuses reprises elles ont été piratées. Comme ce type de monnaie est intraçable, il est quasiment impossible de déterminer si la plate-forme a réellement subi une attaque de hackers ou s’il a une forme de complicité interne. Le Far-West…