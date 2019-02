© STR / AFP © STR / AFP

Dr Jekyll et Mr Hyde ? La face noire de Ruffin : de la haine à l'état pur ! Avec Benoît Rayski Il est l'un des plus remuants et plus actifs députés de la France Insoumise. Certains l'aiment bien.

