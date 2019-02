Antisémitisme: voilà pourquoi je n'irai pas manifester le 19 février

La haine du Juif est une maladie qui ronge notre société. Comme une sorte d'éruption cutanée qui revient à intervalle régulier. Une maladie ça se combat. La manifestation du 19 février est, à première vue, bienvenue. Certes elle ne guérira rien mais il est bon parfois de se retrouver avec des gens qui partagent les mêmes dégoûts que vous.



Tout le monde y sera ou presque. Ce "presque" me gêne. En effet, le Rassemblement national n'a pas été convié à cette fête universelle. Il est vrai que s'agissant des Juifs, ce mouvement a un lourd passif dû à la tutelle de Jean-Marie Le Pen. Sa fille a fait tout le nécessaire pour le mettre à l'écart et débarrasser son parti des taches brunes apparues sur son corps.



Pourquoi la boycotter ? Ce ne sont pas des frontistes ou des crânes rasés qui ont tué des enfants juifs à Toulouse. et comment s'appelle les assassins d'Ilan Halimi, de Mireille Knoll, de Sarah Halimi, Pierre, Paul, Jacques ?



Donc, répétons-nous, tout le monde ou presque sera à la manifestation du 19 février. Et là ce qui me gêne, c'est le "tout le monde". Car je n'aime pas tout le monde.



Que vient faire ici le Parti communiste français qui aime tellement la Palestine qu'il en vient à haïr Israël ? Que dire de la France insoumise qui a dans sa gibecière toutes les munitions nécessaires pour détruire les "oppresseurs sionistes"?



Je n'oublie pas non plus les écologistes qui seront de la partie. Ils se battent pour préserver la planète. Mais surtout, ils ne cessent de pleurer sur les oliviers palestiniens arrachés parfois, pour des raisons de sécurité, par les bulldozers de l'armée israélienne. Pour eux Israël est un pays OGM.



Je n'irai donc pas. Mais je suis prêt à faire un effort si la manifestation plutôt que de se tenir à la République a lieu à Saint-Denis, Aubervilliers ou la Courneuve. Mais là pour le coup ça craint. Caillassage garanti.