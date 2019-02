Saint-Valentin : mais au fait, savez-vous pourquoi on s’embrasse ?

Atlantico : Pourquoi nous embrassons-nous ? Quelles en sont les causes, conscientes ou inconscientes ?

Vincent Hupertan : La sexualité, dont le baiser fait partie, est avant tout une communication entre deux corps. Le fait de s'embrasser touche l'intime, cela fonde un lien physique. Mais le baiser n'est pas toujours symétrique, il y a celui qui donne et celui qui reçoit, de fait il y a dès lors une connexion émotionnelle et psychologique entre les deux personnes. Que ce soit par tendresse envers sa famille, ou par amour pour son conjoint, le baiser émousse les sens, le toucher avec les lèvres ou la peau, le goût et surtout l'odorat. Ce sens en particulier est lié à la sexualité, c'est un héritage génétique que nous partageons avec nombre d'animaux. Le baiser est avant tout un acte biologique.

Quelle est l'importance du baiser, aussi bien dans une première rencontre, que dans un couple ?

C'est une étape primordiale de la séduction, qui permet de réunir dans l'intime deux êtres séparés. C'est un préambule lors de la première rencontre, pour peut être plus par la suite, dans un couple c'est un élément de stabilité, l'amour passe par le toucher. C'est le signe que les dimensions amicale et érotique sont toujours présentes.



Le baiser a-t-il des effets sur nous ?

Comme pour une musique qui vous donne la chair de poule, ou un film qui vous émeut aux larmes, il y a une alchimie physique avec la personne que vous embrassez. La meilleure preuve est la sensation de bien être ressentie après un baiser.