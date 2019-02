Théâtre : "Localement agité" une castagne familiale jubilatoire !

THEATRE

"Localement agité"

d'Arnaud Bedouet

Mise en scène: Hervé Icovic

Avec Anne Loiret, Lisa Martino, Thierry Frémont, Nicolas Vaude, Arnaud Bedouet et Guillaume Pottier

INFORMATIONS



Théâtre de Paris - Salle Réjane

jusqu'au 17 mars

Durée : 1 heure 40

Du mardi au vendredi à 21 heures

Le samedi à 17 heures et 21 heures

Le dimanche à 15 heures

Réservations: www.theatredeparis.com /01 42 80 01 81

15 rue Blanche 75009 Paris



RECOMMANDATION : EXCELLENT



THEME



Une fratrie se réunit pour disperser les cendres de leur père et, selon les voeux de ce dernier, le jour anniversaire de sa mort, un 29 février, par vent de sud-est. Les enfants ayant raté leur coup 4 ans auparavant (le vent de sud-est en février, même en Bretagne, un phénomène extrêmement rare...), ils tentent leur chance cette année et se rassemblent dans la maison familiale. Les retrouvailles vont être plus compliquées encore du fait de la découverte d'un épouvantable secret bien difficile à digérer.

POINTS FORTS



- le texte, plein d'humour, est servi par une palette d'excellents comédiens et chacun est bien à sa place dans son rôle : Nicolas Vaude promène sur les planches sa silhouette dégingandée et gauche d'ado mal dans sa peau et Anne Loiret, qui en a par dessus la tête d'être traitée comme la cinquième roue du carrosse, pique une colère qui est un sommet ; tous en prennent pour leur grade. Lisa Martino passe sa vie en analyse et note tous ses états d'âme pour son psy. Thierry Frémont, le tombeur de ces dames, essaie désespérément de récupérer son épouse lasse de ses incartades. Guillaume Pottier incarne le plus jeune frère, le raté magnifique qui a beaucoup d'idées, lesquelles capotent dès le départ. Ce garçon oisif ne dit pas qu'il gagne sa vie en étant gigolo mais qu'il pratique le "mécénat amoureux" ! Enfin l'auteur -"plus breton que lui, tu meurs"- tombe de désillusion à l'encontre de ce père tant admiré, en grands moments de solitude

- les règlements de compte entre frères, soeur et belle-soeur, quasiment monnaie courante dès qu'une fratrie se rencontre plus d'une demi-heure, sont réjouissants bien que saumâtres, selon ce principe bien connu : plus on s'aime, plus on se castagne. Et ils s'y attellent allègrement, les rosseries vont bon train

- le spectacle est bien rôdé dans un décor minimaliste, là simplement en faire-valoir pour les comédiens et c'est très réussi

- "Le temps des cerises", chanté et mimé en fin de spectacle est savoureux à souhait

POINTS FAIBLES

je n'en vois pas.

EN DEUX MOTS

Ce spectacle est une comédie douce amère avec des réflexions bien senties. La fratrie s'échange des horreurs sous couvert de franchise et d'honnêteté mais l'ensemble reste néanmoins empreint d'une infinie tendresse, aucune fâcherie ne peut perdurer face à cette famille unie envers et contre tout. Ceux qui, comme moi, appartiennent à une famille nombreuse, se reconnaîtront !

L'AUTEUR

Arnaud Bedouet est à la fois acteur, auteur et réalisateur. Son premier film, réalisé pour France 2 en 2010, "Clandestin", a obtenu de nombreux prix dont le Fipa d'or du meilleur scenario, le Fipa d'argent du meilleur film et le prix Europa à Berlin.