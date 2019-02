Mobilisation des retraités : pourquoi l’intuition d’Emmanuel Macron sur la CSG était bonne mais sa mise en œuvre ratée

Le vote des retraités

Lorsqu’on tient un bureau de vote, on est parfois surpris de voir se présenter des personnes très âgées, qui tiennent mordicus à accomplir leur devoir d’électeur. A l’inverse – les statistiques sont implacables – les jeunes votent de moins en moins : pour la présidentielle de 2017, les moins de 30 ans n’ont été que un sur cinq à aller voter. L’expression de la démocratie, qui décide les places et les honneurs dans notre société, incite fortement les professionnels de la politique à courtiser leurs bons clients. Les retraités sont en première ligne.

Il n’est donc pas étonnant que tous les partis d’opposition, de l’extrême-droite à l’extrême gauche, en passant par LR et le PS, ont publiquement poussé des hauts cris lorsque le gouvernement a augmenté de 1,7 points la CSG de certains retraités (pour les pensions dépassant 2000 euros par mois). Mais dans le privé, les commentaires de beaucoup de responsables politiques sont plus nuancés. Pitoyable règle d’un jeu « politicien », qui éloigne toujours plus les français de la « Politique » qui fait la grandeur d’une nation.

Un récit gouvernemental technocratique

A posteriori, on peut regretter que l’augmentation de 1,7 point de CSG ait été présentée de façon technique, équilibrant la diminution des cotisations sociales des salariés, puis de la suppression progressive de la taxe d’habitation, ensuite accompagnée de diverses contreparties. Le tout chiffré comme la démonstration d’un théorème mathématique. Toutes ces opérations fleurent bon la technocratie. Celle qui met les français dans la rue, avec un gilet jaune sur le dos. Chiffres contre chiffres, ce n’est pas la bonne approche pour réformer. Il faut raconter une histoire compréhensible par tous.

L’urgence d’une vision commune intégratrice

Pour commencer, osons expliquer que le système de santé étant désormais universel, il est normal que chacun y contribue à proportion de ses moyens. Un prélèvement de 13% sur tous les revenus des particuliers, riches comme pauvres, actifs comme retraités, salariés comme rentiers, serait beaucoup plus compréhensible et équitable que le patchwork actuel. Pour tous les salariés, ce serait un soulagement, pour les retraités, un surcoût net. Mais d’une légitimité certaine, mettant un terme à l’hérésie actuelle : ceux qui consomment le plus de services de santé paient le moins !

Si on s’arrête là, ce surcoût est une pilule très amère, même si elle est pleinement légitime. C’est pourquoi il faut élargir la vision à la question du soutien au revenu. Une personne âgée qui ne perçoit aucune retraite est bénéficiaire d’une prestation ASPA de 868 euros par mois, évidemment non soumise à la CSG. Le différentiel par rapport à une petite pension de retraite de même montant, elle soumise à la CSG, est problématique. La frontière entre le monde de l’assurance sociale (pensions de retraites et réversion) et de la solidarité (ASPA) est incohérente. Il faudrait revoir totalement l’articulation entre ces deux logiques. Chaque retraité devrait bénéficier d’un socle de solidarité universelle (santé et revenu), y ajouter les prestations assurantielles proportionnées aux cotisations versées pendant la vie active, payer des impôts et une CSG proportionnelle.

Elargissons encore la vision. Au fond, le véritable enjeu de la vieillesse n’est pas tant le niveau de vie monétaire que l’intégration dans la société. Lorsque la dépendance apparaît, ce ne sont pas quelques euros de plus ou de moins qui changent la vie, mais bien la disponibilité de personnes vaillantes et motivées à accompagner nos aînés. Là, ce sont des qualités humaines d’altruisme et d’empathie qui sont appréciées, pas les revendications égoïstes, la cuisine technocratique et les postures politiciennes.