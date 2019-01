Le marcheur qui veut apostropher Emmanuel Macron sur le suicide agricole

Patrick Maurin avait marché de Marmande, dans le sud-ouest, jusqu'à Sainte-Anne d'Auray, en Bretagne, en 22 jours en septembre et octobre 2018. WikiAgri s'en était largement fait l'écho (cliquez ici pour retrouver l'ensemble des articles), et avait rapporté combien l'élu de Marmande s'était trouvé imprégné d'une cause nouvelle pour lui, consistant à dénoncer la misère des campagnes, pouvant mener jusqu'au suicide en agriculture. Au mois de février, il va remettre ça.

Il prévoit ainsi un trajet totalement différent. Il partira du Touquet, ville où Emmanuel Macron a sa maison, le dimanche 10 février 2019, pour rallier Paris, et plus précisément la porte de Versailles, le jour de l'inauguration du salon de l'agriculture, le samedi 23 février. Avec l'espoir que le Président de la République puisse satisfaire à la tradition de cette sortie publique (difficile d'anticiper sur le contexte social à l'heure où ces lignes sont écrites), et qu'il soit possible de le rencontrer à cette occasion. Clairement, le message doit désormais être délivré au Président de la République.

Rencontrer directement Emmanuel Macron pour lui remettre les doléances des agriculteurs en détresse

L'objectif est double. D'une part, il reprend celui de la marche précédente : recueillir, tout au long du parcours, des témoignages qui, mis bout à bout constituent un recueil d'une richesse à la fois incroyable et effrayante. Après sa première marche, Patrick Maurin avait ainsi obtenu une audience au ministère de l'Agriculture pour sensibiliser Didier Guillaume sur le sujet. D'autre part, il s'agit cette fois de viser plus haut, d'où le choix du parcours et des dates, du domicile d'Emmanuel Macron jusqu'à sa visite présidentielle au salon de l'agriculture. La dernière étape sera symbolique quant à cette volonté de viser haut, puisque Patrick Maurin remontera la rue de Vaugirard en partant du Sénat, autre lieu décisionnel national.

"Je n'avais pas forcément envisagé de renouveler l'action de l'automne dernier, précise Patrick Maurin à WikiAgri. Mais j'ai rencontré tant d'agriculteurs, ou de familles d'agriculteurs dans une grande misère morale que je me suis senti obligé de poursuivre l'action pour eux. J'espère que le Président de la République entrendra mon appel et qu'il acceptera de me consacrer quelques minutes en marge de sa visite inaugurale au salon de l'agriculture. On ne peut pas rester indifférent à ce qu'il se passe dans nos campagnes aujourd'hui, et notre pouvoir politique se doit d'en tenir compte."

Fort de l'expérience de la marche citoyenne précédente (où il lui a manqué de quoi répertorier les témoignages), Patrick Maurin prévoit cette fois deux documents à remettre au Président de la République. Le premier est une sorte de cahier de doléances, qu'il compte faire remplir au fur et à mesure de son périple et de ses rencontres. Ce seront les familles et les agriculteurs qu'il aura rencontrés lors de sa marche qui l'auront ainsi rempli. Le second est le résultat d'un questionnaire(actuellement en ligne, cliquez ici pour participer), une consultation visant à établir les profils concernés, et les opinions sur les sujets et politiques agricoles d'actualité par rapport à la problématique du suicide.

Départ Le Touquet, arrivée salon de l'agriculture

Comme lors de sa marche citoyenne précédente, Patrick Maurin souhaite loger chez l'habitant à chacune de ses étapes. Si vous voulez prendre tout le temps de discuter avec lui en l'hébergeant, n'hésitez pas à le contacter sur son site internet. Voici ces étapes :

Dimanche 10 février, Le Touquet - Waben (19 kilomètres), départ à 9 heures devant la mairie du Touquet.

Lundi 11, Waben - Forest-Montiers (19 kilomètres)

Mardi 12, Forest-Montiers - Abbeville (18 kilomètres)

Mercredi 13, Abbeville - Airaines (20 kilomètres)

Jeudi 14, Airaines - Thieulloy-l'Abbaye (16 kilomètres)

Vendredi 15, Thieulloy-l'Abbaye - Halloy (23 kilomètres)

Samedi 16, Halloy - Monceau Saint-Omer (17 kilomètres)

Dimanche 17, Monceau Saint-Omer - Beauvais (13 kilomètres)

Lundi 18, Beauvais - Sainte-Geneviève (20 kilomètres)

Mardi 19, Sainte-Geneviève - Persan (17 kilomètres)

Mercredi 20, Persan - Chauvry (13 kilomètres)

Jeudi 21, Chauvry - Villetaneuse (14 kilomètres)

Vendredi 22, Villetaneuse - Paris (13 kilomètres)

Samedi 23 février, Paris 10 rue de Vaugirard (devant le Sénat) - Paris Porte de Versailles (salon de l'agriculture) (5 kilomètres).



En savoir plus : https://www.facebook.com/MarchePatrickMaurin (la page Facebook créée par Patrick Maurin pour informer sur sa marche citoyenne) ; http://www.patrickmaurin47.fr (site internet de Patrick Maurin) ; @Maurin59208621 (pour suivre Patrick Maurin sur Twitter) ; @MaurinMarche (compte Twitter pour la marche citoyenne).

Article publié initialement sur Wikiagri