Soupçons de financement libyen de la campagne de 2007 : Nicolas Sarkozy placé en garde à vue

Toujours d’après Le Monde, l'enquête a avancé récemment car plusieurs anciens dignitaires libyens de l’époque kadhafistes auraient aussi livré des éléments décisifs. De plus, la justice française disposerait de nombreux documents saisis lors d’une perquisition menée en 2015 au domicile suisse d’ Alexandre Djouhri .

Selon des informations du journal Le Monde (confirmées ensuite par Europe 1 ), Nicolas Sarkozy a été placé en garde à vue ce mardi dans les locaux de la police judiciaire à Nanterre, où il était convoqué dans le cadre de l’enquête sur le possible financement par la Libye de sa campagne présidentielle de 2007.

