Soupçons de financement libyen de la campagne de 2007 : Nicolas Sarkozy de nouveau entendu par les enquêteurs

Selon des informations de BFMTV, la garde à vue de Nicolas Sarkozy a repris ce matin. Mardi, Le Monde a annoncé que l’ancien chef de l’Etat a été placé en garde à vue dans les locaux de la police judiciaire à Nanterre. Il y était convoqué pour répondre aux questions des enquêteurs de l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales (OCLCIFF), dans le cadre de l’enquête sur le possible financement par la Libye de sa campagne présidentielle de 2007.

>>> À lire aussi : Sarkozy et les millions libyens : petits éléments de contexte pour distinguer ce qui relève d’une forme d’acharnement judiciaire et ce qui pourrait vraiment inquiéter l’ancien président

C’est la première fois que l’ancien président de la République est entendu à ce sujet depuis l’ouverture d’une information judiciaire, au cours du mois d'avril 2013.

Toujours d’après Le Monde, l'enquête a avancé récemment car plusieurs anciens dignitaires libyens de l’époque kadhafistes auraient aussi livré des éléments décisifs. De plus, la justice française disposerait de nombreux documents saisis lors d’une perquisition menée en 2015 au domicile suisse d’Alexandre Djouhri. En effet, la garde à vue a été suspendue vers minuit pour que Nicolas Sarkozy puisse passer la nuit chez lui, selon BFMTV. Sa garde à vue a donc repris ce matin.

Brice Hortefeux, ancien ministre de l'Intérieur, a également été entendu en audition libre par les enquêteurs de la police judiciaire de Nanterre dans le cadre de cette enquête. Commencée mardi matin, son audition libre s'est terminée peu avant 23h30, selon son avocat Me Jean-Yves Dupeux.