Sondage présidentielle : Jean-Luc Mélenchon dépasse François Fillon

Cette campagne est décidemment imprévisible. Alors que François Fillon étaient encore, il y a quelques mois, le grand vainqueur annoncé de la présidentielle, le voici rattrapé et dépassé dans les intentions de vote par Jean-Luc Mélenchon. C'est un sondage Kantar-Sofres pour LCI et le Figaro qui allume la mèche : le candidat de la France insoumise obtient 18% des voix contre 17% pour François Fillon. Devant, Emmanuel Macron et Marine Le Pen se maintiennent à 24% malgré une baisse de deux points chacun.

Dans les détails, François Fillon reste stable mais Jean-Luc Mélenchon bondit : +6 points ! Difficile de dire si cette dynamique peut véritablement se transformer en vote. Derrière, Benoît Hamon continue de sombrer pour atterrir à 9% (-3 points) devant Nicolas Dupont-Aignan (3,5%, +0,5) qui peine à voler des voix à François Fillon.

Dans l'optique du second tour, Emmanuel Macron l'emporterait face à Marine Le Pen (61-39) tout comme Jean-Luc Mélenchon, avec un score plus serré (57-43).

Enquête réalisée par Kantar Sofres-OnePoint pour Le Figaro, RTL et LCI. Échantillon de 1515 personnes inscrites sur les listes électorales représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. Méthode des quotas (sexe, âge, profession de la personne de référence) et stratification par régions et catégories d'agglomération. Enquête réalisée en ligne, du 5 au 7 avril 2017.