Sondage : Laurent Wauquiez perd des points chez les sympathisants LR

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

En procès face à la Socfin, journalistes et ONG dénoncent des "poursuites-bâillon"

La loi contre les violences sexistes et sexuelles le 7 mars en conseil des ministres

Aux Pays-Bas, des robots apportent le fromage et servent le café

En savoir plus

Enquête réalisée les 24 et 25 janviers auprès d'un échantillon de 980 personnes, selon la méthode des quotas.

En revanche, il dispose d'une bonne impression vis-à-vis du monde rural puisque 54% des Français estiment qu'il connait mieux ce milieu qu'Emmanuel Macron (39%). Mais le côté "proximité" ne prend pas encore puisque le président de la République est majoritaire choisi (54%) comme celui qui serait "le plus proche" d'eux, contre 39% pour Laurent Wauquiez.

Si une majorité de Français le juge "dynamique" (59%, +1), ils ne sont que 41% à le juger "compétent" (-4) et 34% à le juger "honnête" (-2). Et c'est pire chez les sympathisants LR. 73% le jugent "compétent" mais cela représente une chute vertigineuse de 15 points par rapport au mois de décembre.

Selon un sondage Odoxa-Dentsu consulting pour France Info et Le Figaro, la cote de popualrité de l'ancien ministre est en baisse.

Ce jeudi soir, Laurent Wauquiez sera l'invité de l'Emission politique sur France 2. L'occasion pour lui de se faire une place à l'ombre d'un président de la République qui a su fracturer la droite. Et pour le nouveau président des Républicains, il s'agit surtout de changer son image auprès des Français et des sympathisants de droite.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres