Sondage élection présidentielle : Fillon conserve une légère avance sur Macron, Le Pen toujours en tête

Au second tour, François Fillon remporterait l'élection avec 57% des voix contre 43% à Marine Le Pen.

Emmanuel Macron pointerait en troisième position et serait donc éliminé dès le premier tour. Toutefois, l'enquête a été réalisée avant l'alliance entre le leader d'"En Marche !" et le président du Modem François Bayrou. L'ancien ministre de l'Economie se trouve pour le moment très proche de François Fillon, avec 20% de voix. Parmi les autres prétendants, le candidat du Parti socialiste Benoît Hamon plafonne à 14%, juste devant Jean-Luc Mélenchon (13%). A noter que Nicolas Dupont-Aignan (Debout la France) progresse d'un point à 3%.

La présidente du Front national progresse d'un point par rapport à la précédente enquête de cet institut publiée le 9 février, et culmine désormais à 25% des intentions de vote. Quant au candidat républicain, il semble sortir de sa traversée du désert provoquée par le PenelopeGate et gagne deux points (21%).

Pas de grands bouleversements pour une élection qui s'annonce plus indécise que jamais. Selon un sondage Harris Interactive réalisé pour France Télévisions publié ce jeudi, Marine Le Pen arriverait en tête au premier tour le 23 avril devant François Fillon.

