Sondage élection présidentielle : Emmanuel Macron en baisse, Fillon toujours éliminé au premier tour

Les écarts se resserrent mais les résultats restent les mêmes. Selon le sondage quotidien d'Opinionway pour Les Echos et Radio Classique publié ce jeudi, François Fillon serait toujours éliminé dès le premier tour de l'élection présidentielle, ne convaincant que 20% des personnes interrogées.

On retrouverait toujours aux deux premières places Marine Le Pen, qui récolterait 24% des intentions de vote au premier tour, et Emmanuel Macron. On note toutefois que l'ancien ministre de l'Economie connait une chute notable.

Crédité de 23% le 7 février, il ne convainc plus ce jeudi que 21% des sondés.

Le candidat du parti socialiste Benoît Hamon (16%) et Jean-Luc Mélenchon, candidat de la "France insoumise" (13%) regagnent de leur côté quelques voix. La candidature François Bayrou n'est pas testée.

Au second tour, Marine Le Pen serait une nouvelle fois assez largement battue dans tous les cas de figure. Opposée à Emmanuel Macron, elle perdrait par 35% des voix contre 65%. Face à François Fillon, l'écart serait un peu plus serré, mais elle resterait dominée (60% contre 40%).

A LIRE AUSSI : Présidentielle : quels résultats les candidats de la “bienveillance” peuvent-ils espérer dans un monde qui ne l’est pas