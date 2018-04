SNCF : Edouard Philippe tend la main aux syndicats

En réponse à une lettre des quatre syndicats représentatifs de la SNCF (CGT, UNSA, SUD, CFDT), datée du 20 avril, Edouard Philippe a proposé mardi 24 avril de rencontrer chacune des confédérations le lundi 7 mai afin de prolonger les discussions sur la réforme ferroviaire votée par l’Assemblée nationale le 17 avril dernier.

"C’est un élément positif pour nous à mettre au crédit du rapport de force"

Cette invitation à la discussion constitue « un recul du gouvernement à mettre au crédit » de la mobilisation des cheminots, a estimé Laurent Brun, secrétaire général de la CGT cheminots, à l’issue d’une réunion de l’intersyndicale. « Le premier ministre prend le dossier en main, c’est un élément positif pour nous à mettre au crédit du rapport de force », a-t-il ajouté devant la presse. « Nous participerons donc avec de fortes exigences le 7 mai aux réunions » prévues à Matignon, a encore indiqué le syndicaliste.

De son côté, dans son courrier aux syndicats, le Premier ministre a dit « regretter » qu’ils aient « choisi de poursuivre un mouvement de grève qui gêne considérablement les Français et l’activité économique », ainsi que leur « décision de ne plus participer aux concertations en cours, alors qu’elles étaient presque arrivées à leur terme et avaient porté leurs fruits ». Mais avec ce nouveau rendez-vous, il donne surtout le coup d’envoi à l’acte II de la réforme car les concertations de la première phase prenant fin ce mercredi 25 avril. En outre, Edouard Philippe a rappelé qu’une double négociation va désormais commencer : une discussion avec la SNCF pour finaliser le projet stratégique de l’entreprise et son pacte social, et d’autre part, l’intensification de la négociation sur la convention collective de branche qui doit être finalisée d’ici au 1er janvier 2020.