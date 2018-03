Ce que Nicolas Sarkozy a dit aux juges pour se défendre

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Argentine: Sergio devient Sergia pour pouvoir partir cinq ans plus tôt à la retraite

Tennis: Paire réussit son entrée et jouera contre Djokovic au 2e tour

Plus d'excuse pour ne pas donner de pourboire à votre chauffeur Uber

En savoir plus

Niant être un intime de Ziad Takieddine – qui assure avoir remis des valises de liquide à Claude Guéant – il dénonce des mensonges de l’homme d’affaires franco-libanais. "Il est avéré à de multiples reprises qu'il a touché de l'argent de l'État libyen. Je dirais qu'il a pillé l'État libyen" estime-t-il. Nicolas Sarkozy s’en prend également à Médiapart, le média qui avait publié une note datée de 2006 faisant état d'un accord financier entre la Libye et l’ancien président. Mais pour ce dernier, ce document est un "comble de la manipulation".

Alors que Nicolas Sarkozy est soupçonné d'avoir reçu un financement de 50 millions d'euros pour sa campagne de 2007 de la part du régime de Mouammar Kadhafi, il rétorque que c'est lui qui a "obtenu le mandat de l'ONU pour frapper l'État libyen de Kadhafi. Sans mon engagement politique, ce régime serait sans doute encore en place." Avant d’ajouter : "Croyez-vous que si j'avais la moindre chose à me reprocher en la matière, j'aurais été assez bête, assez fou pour m'attaquer à celui qui m'aurait à ce point financé ? Pourquoi prendre ce risque ?"

Deux jours de garde à vue pour finir par une mise en examen : les ennuis de Nicolas Sarkozy se poursuivent dans l'affaire du financement illégal présumé de sa campagne de 2007. L’ancien président de la République a été mis en examen mercredi soir pour "corruption passive", "financement illégal de campagne électorale" et "recel de fonds publics libyens. D’après Le Monde , plusieurs anciens dignitaires du régime Kadhafi auraient livré de récents témoignages confirmant les soupçons de financement illicite.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres