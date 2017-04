Présidentielle : ce que Barack Obama et Emmanuel Macron se sont dit au téléphone

Dans un communiqué, Emmanuel Macron a indiqué qu'il a eu un entretien téléphonique avec Barack Obama le jeudi 20 avril. L'ancien président des Etats-Unis "souhaitait échanger sur la campagne présidentielle française" avec le candidat d'En Marche!, selon Kevin Lewis , le porte-parole de Barack Obama. Ce dernier a tenu à rappeler à Emmanuel Macron que "la France est un allié proche des Etats-Unis, qui figure en tête des défenseurs des valeurs progressistes en Europe et dans le monde".

Leur échange a notamment porté sur l'avenir de l'Europe et sur les valeurs progressistes auxquelles ils sont tous deux très attachés, rapporte le communiqué d'En Marche !. Emmanuel Macron a "chaleureusement remercié Barack Obama pour son appel amical". Le candidat a même diffusé sur Twitter une vidéo et une photo de son entretien téléphonique. On entend l'ancien chef de l'Etat souhaitait "bonne chance" à Emmanuel Macron, ajoutant: "Le principal message que j'ai, c'est de vous souhaiter le meilleur dans les prochains jours".

Let’s keep defending our progressive values. Thank you for this discussion @BarackObama. pic.twitter.com/8rhNdHkLo8 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 20 avril 2017

Emmanuel Macron est le seul candidat à l'élection présidentielle à avoir reçu ce genre d'appel de la part de Barack Obama. Difficile, dans ces conditions, de ne pas y voir un soutien politique…