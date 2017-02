Présidentielle 2017 : Marine Le Pen dévoile les grandes lignes de son projet

La présidente du Front national tient ce week-end son premier grand meeting de campagne à Lyon, dans le cadre des Assises Présidentielles. À la veille de son discours, Marine Le Pen a dévoilé samedi 4 février les grandes lignes de son programme axé sur 144 engagements, afin de "remettre la France en ordre, en cinq ans".

Dans ce projet de douze pages, divisé en sept chapitres (Une France libre sûre, prospère, juste, fière, puissante et durable) Marine Le Pen expose un programme qui "consiste en une véritable révolution de la proximité", et invite les électeurs à faire un "choix" entre un vote "mondialiste" et un vote "patriote".

"L'un des premiers engagements de Marine Le Pen porte sur le pouvoir d'achat.

La candidate conserve l'instauration d'une contribution sociale aux importations, à hauteur de 3% sur la valeur des biens importés mais elle ne propose plus d'attribuer les fruits de cette taxe à une augmentation de 200 euros nets pour tous les salaires jusqu'à 1500 euros. Elle envisage plutôt de transformer la nouvelle ressource en crédit d'impôt à hauteur d'environ 80 euros par mois, appelé prime de pouvoir d'achat (PPA)", peut-on lire dans les colonnes du Figaro.

Sur la question de la laïcité, "Marine Le Pen prolonge son opposition à toute forme de communautarisme en proposant une extension de la loi de 2004 sur l'encadrement du port de signes religieux dans les établissements scolaires, à tous signes ostentatoires dans le domaine public", détaille le quotidien.

Quant à l'Union européenne, Marine Le Pen souhaite "organiser un référendum sur une révision de la Constitution, qui serait la clef de voûte de ses réformes (…) Elle souhaite procéder par étapes, via une négociation préalable au sein de l'Union européennes, au sein de laquelle elle envisage de réclamer le retour de quatre souverainetés (économique, monétaire, législative et territoriale)", apprend-on également.