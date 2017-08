Présidentielle 2017 : Emmanuel Macron a été le plus dépensier des candidats

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Rugby: Vincent Clerc un an de plus avec Toulon

Le mémo Google oppose adversaires du sexisme et partisans de la liberté d'expression

17:39 Détention de Loup Bureau: étudiants, professeurs et journalistes appellent Didier Reynders à intervenir

Course-poursuite et tirs à Molenbeek: le service de déminage sur place

In fine, Marine Le Pen a dépensé 12,5 millions d’euros. L'achat du matériel lui aurait coûté près de 451.000 euros et ses frais financiers représenteraient 840.000 euros.

François Fillon, éliminé au premier tour, se place en troisième position avec 13,8 millions d’euros de dépenses. D'après RTL, un demi-million d’euros a été dépensé pour du conseil en communication. Mais ce sont les déplacements qui ont coûté le plus cher au candidat de la droite : 1 million 453.000 euros (soit trois fois plus que les autres candidats). Le QG de l'ex-Premier ministre quant à lui a coûté un million d'euros.

Les meetings du candidat socialiste auraient coûté 6,1 millions d'euros et son QG de campagne 640.000 euros.

Les comptes de campagne des candidats de l’élection présidentielle ont été publiés au Journal officiel. RTL a donc décidé de savoir quel candidat a été le plus dépensier. La palme d'or reviendrait à…Emmanuel Macron (16,8 millions d’euros). Il aurait dépensé près de 5 millions d'euros en SMS, appels, courriers, tracts et sondages, ses meetings lui auraient coûté presque la même somme. Benoît Hamon, qui a vécu un vrai fiasco avec ses 6,35% des voix, suit le leader d'En Marche avec une facture de 15,2 millions d’euros.

