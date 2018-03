Possible suppression du quotient familial : tensions entre les députés LR et LREM

Les députés Guillaume Chiche (LREM) et Gilles Lurton (LR) devaient présenter un rapport sur la politique familiale et le publier mercredi. "En trois mois d’auditions communes, tout s’était parfaitement bien passé", a expliqué à Libération Guillaume Chiche. "On a fait un très beau travail !", a ajouté de son côté Gilles Lurton. Et pourtant, au dernier moment, ce dernier a refusé de signer les conclusions de leur mission parlementaire, selon Libération. En cause, la proposition de supprimer le quotient familial, qui réduit l'impôt sur le revenu des familles imposables.

Objectif de cette opération : doubler l’enveloppe dédiée aux allocations familiales pour le versement de la nouvelle aide. Une annonce qui a fait bondir les élus LR.

"On touche à un fondement de notre politique familiale"

Selon eux, les nouvelles allocations seraient versées sous conditions de ressources. Une chose qui "pèserait sur les classes moyennes", a déclaré Gilles Lurton, en conférence de presse. "On touche à un fondement de notre politique familiale qui veut qu’une famille ne voie pas son niveau de vie diminuer du fait de ses enfants", a-t-il fustigé dans les colonnes de Libération, critiquant la mesure surgie "au dernier moment" dans les travaux de la mission.

Selon plusieurs témoignages, le député LREM Guillaume Chiche, co-rapporteur de la mission, a assuré de son côté, lors d'une réunion de groupe à huis clos, qu'"il n'est pas question de suppression du quotient familial mais d'une transformation structurelle globale pour une politique familiale universelle qui garantit réellement la dignité des familles". Le député LREM dénonce dans les colonnes de Libération la décision "détestable et lâche du groupe Les Républicains d’abandonner les travaux parlementaires et de faire le choix de l’obstruction". "Au sein du groupe majoritaire, on évoque soupçonne une manœuvre de la droite pour faire sombrer le rapport au dernier moment", précise Libération.