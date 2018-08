Donald Trump a aussi été secrètement enregistré par Omarosa Manigault, son ancienne conseillère à la Maison Blanche

Donald Trump a donc une nouvelle fois été enregistré à son insu par un proche. Cette fois-ci, Omarosa Manigault, une ancienne conseillère, est concernée. Après son avocat Michael Cohen, Donald Trump a donc bel et bien été à nouveau trahi par un membre de son entourage.

La rédaction du Daily Beast vient donc de confirmer l'existence des "Omarosa Tapes". Cette ancienne conseillère à la Maison Blanche aurait enregistré secrètement différentes conversations entre elle et Donald Trump. Selon des personnes ayant pris connaissance des enregistrements, les discussions en question seraient anodines.

La voix du président serait pourtant clairement identifiable.

Omarosa Manigault est donc au coeur de cette nouvelle affaire. Cette ancienne conseillère de Donald Trump a rencontré l'actuel locataire de la Maison Blanche dans le cadre de son émission de téléréalité The Apprentice, il y a quelques années. Omarosa Manigault et Donald Trump ont travaillé ensemble sur de nombreuses autres émissions de télévision comme The Ultimate Merger.

Omarosa Manigault est restée à Washington, auprès de Donald Trump, pendant une durée de moins d'un an. Elle occupait le poste d'assistante, de conseillère du président et de directrice de l'"Office of Public Liaison". Selon des médias américains, elle a finalement été escortée manu militari hors de la Maison Blanche en décembre dernier, lors de la fin de sa mission et de sa collaboration avec Donald Trump.

L'ancienne conseillère auprès du président américain va surtout publier mardi prochain, le 14 août, un livre confession sur son expérience au coeur de l'administration Trump, sous le titre "Unhinged: An Insider's Account of the Trump White House". Le livre va tenter d'égaler le succès d'un autre ouvrage sur les coulisses de la présidence de Donald Trump, "Fire and Fury, Inside the Trump White House" de Michael Wolff.