Nicolas Sarkozy : "J’abandonne la politique, parce qu’on ne gagne pas assez d’argent"

Entre les déboires de François Fillon et les débuts du quinquennat Macron, on en finalement assez peu entendu parler. Que devient Nicolas Sarkozy ? L'ancien président de la République est plutôt discret depuis sa défaite à la primaire de la droite et du centre. Et selon Jean d'Ormesson, les Français ne devraient pas le revoir animer le débat politique. Dans les colonnes de Valeurs Actuelles, on apprend que le philosophe a récemment déjeuné avec l'ancien chef de l'Etat. Celui-ci lui aurait fait part de sa volonté de reconversion professionnelle.

"Oh j’abandonne la politique, parce qu’on ne gagne pas assez d’argent" aurait confié Sarkozy. "J’en ai assez de gagner 3 000 euros en tant que ministre, je renonce à la politique, je vais faire mon propre fonds et je vais gagner beaucoup d’argent. Je vais m’installer à Dubaï, Bahreïn, à Singapour et à Hong Kong. Carla est très contente. Ces déclarations auraient ravi Jean d'Ormesson qui souligne : "Il m'a dit ça avec un naturel... Je me disais c'est épatant. J'ai trouvé ça très sympathique".

Cette envie de renouvellement corrobore en tous les récents propos de Christophe Castaner. Dans un portrait du Monde, le porte-parole de l'Elysée a expliqué avoir rencontré Sarkozy qui aurait lancé :"J'ai dit à Macron qu'il avait un bon porte-parole. Je vous vois à la télé! Je la regarde beaucoup. Vous savez, je m'emmerde!".