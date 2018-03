Nicolas Sarkozy : "je briserai les auteurs de la machination"

Après le JT de TF1, Nicolas Sarkozy s'est invité à la une du JDD, ce dimanche, pour répéter son innocence dans le dossier du financement de sa campagne présidentielle de 2007, dans lequel il est actuellement mis en examen. "Quel que soit le temps que ça prendra, je briserai les auteurs de la machination honteuse qui porte atteinte, au-delà de moi-même, à la fonction que j’ai exercée et à notre pays" a-t-il expliqué.

Dans son viseur, trois groupes différents. Le premier est la "bande d’assassins […] qui entouraient Kadhafi".

Puis les "gens de Mediapart et leurs comparses" qui se "comportent […] en militants politiques" et dont "l’objectif était de [lui] faire perdre […] la présidentielle de 2012 puis la primaire de la droite en 2016." Enfin, il pointe du doigt les "affidés du régime déchu de Kadhafi, dont le plus visible est Ziad Takieddine."

Il est aussi revenu sur Brice Hortefeux et Claude Guéant, qu'il renvoyait à leurs responsabilités, lors de son interview sur TF1. "Brice Hortefeux est mon plus vieil ami. Claude Guéant a été un excellent collaborateur" insiste Nicolas Sarkozy, qui estime n'avoir "aucune raison de douter" qu'ils n’aient "jamais été mêlés au prétendu financement libyen".