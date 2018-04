Loi Vidal : des étudiants investissent la fac de Nanterre, ils sont expulsés manu militari

Tout a commencé ce lundi 9 avril au matin, vers 7 heures. Une trentaine d'étudiants mobilisés contre la loi Vidal, qui prévoit une sélection à l'entrée à l'université, se sont introduits dans le bâtiment E de l'enceinte en y brisant les vitres. Ils s'y sont ensuite barricadés avant de grimper sur le toit et d'y agiter des banderoles hostiles au gouvernement, relate Le Parisien.

Les étudiants dénoncent "une réaction disproportionnée"

C'est en début d'après-midi, après plusieurs heures de face-à-face entre policiers et étudiants, que l'offensive est donnée : les policiers des CRS et CSI (compagnies de sécurisation et d’intervention) investissent le bâtiment et procèdent à plusieurs interpellations.

En ce moment les CRS interviennent a la @UParisNanterre pour déloger des étudiant-e-s qui occupent une salle contre le plan Etudiants. Tout ça sous les ordre de @JFBalaude president de l'université. C'est inacceptable ! RASSEMBLEMENT derrière le bâtiment E à la fac de Nanterre. pic.twitter.com/yhoYfmPpOt — Barth Studykovitch (@Barthovitch) 9 avril 2018

Suite à cela, certains étudiants ont dénoncé "une réaction disproportionnée" de la part de la direction de l'université. De son côté, Baptiste Bondu, directeur du cabinet de l'établissement, a simplement rétorqué qu'il ne s'agissait que de "mettre fin à l'occupation illégale d'un lieu" et non d'"empêcher les étudiants de se mobiliser".

Ce week-end, quelque 150 étudiants avaient occupé à partir de samedi après-midi un amphithéâtre sans autorisation, avant de l'évacuer dans le calme dimanche matin.