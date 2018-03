Laurent Wauquiez charge la "coupable naïveté" d'Emmanuel Macron et veut rétablir l'état d'urgence

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

La sécurité alimentaire autant garantie avec des contrôles via un labo étranger

Casablanca : 9 personnes arrêtées pour trafic de drogue et agressions physiques violentes

Ce matin, Marine Le Pen avait demandé la démission de Gérard Collomb et jugé qu'Emmanuel Macron n'avait jamais "pris la mesure du risque terroriste".

Et d'ajouter : "Ces propos sont non seulement insupportables, mais ils sont surtout irresponsables, parce qu'ils aboutissent à mettre en avant l'excuse sociale au lieu de prendre les mesures sécuritaires qui s'imposent".

Après le choc, le temps des charges politiques. A la suite des attaques dans l'Aude de vendredi, Laurent Wauquiez a condamné la "coupable naïveté" de l'exécutif et réclamé le retour à l'état d'urgence. "La contagion islamiste doit être éradiquée" a-t-il estimé lors d'une déclaration au siège des Républicains. "Je demande solennellement à Emmanuel Macron de sortir de sa coupable naïveté et d'avoir enfin le courage de prendre les mesures qui s'imposent pour protéger les Français".

