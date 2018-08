Jean-Luc Mélenchon invite des députés PS, PCF et LR pour son université d'été

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Le leader de la France insoumise souhaite donc conserver le statut de premier opposant au chef de l'Etat alors que la Rassemblement national est exsangue et doit faire face à des difficultés financières. Le positionnement, les idées et le rôle de la France insoumise dans le cadre de la campagne pour les élections européennes de mai prochain pourraient faire basculer l'élection.

Le député de la Loire Régis Juanico (Génération.s, le mouvement de Benoît Hamon) et Stéphane Peu (député communiste de Seine-Saint-Denis) ont été invités.

L'eurodéputé PS Emmanuel Maurel discutera du Tafta, le traité de libre échange entre l'Union européenne et les Etats-Unis.

Des socialistes feront également le déplacement comme les députés Boris Vallaud (Landes) et Dominique Potier (Meurthe-et-Moselle) pour un débat sur la ruralité.

Des représentants des Républicains seront ainsi conviés chez la France insoumise. Les députés Marianne Dubois (Loiret) et Olivier Marleix (Eure-et-Loire) vont ainsi participer à une table ronde sur la défense et pour évoquer la vente par l'Etat du groupe Alstom.

Le leader des Insoumis va pourtant bouleverser les codes de ces trois jours de débats. Selon des informations du Figaro, des députés d'autres partis et de différents bords politique seront en effet conviés à cette université d'été.

Jean-Luc Mélenchon prépare déjà sa rentrée politique. Le leader de la France insoumise va organiser l'université d'été de sa formation le 24, 25 et 26 août prochain, à Marseille.

