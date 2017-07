Le général Pierre de Villiers démissionne

Après des échanges tendus avec Emmanuel Macron au sujet des restrictions budgétaires prévues par le gouvernement dans le ministère des Armées, le chef d’état-major des armées Pierre de Villiers a annoncé sa démission ce 19 juillet dans un communiqué. Il y explique qu’il considère "ne plus être en mesure d’assurer la pérennité du modèle d’armée auquel (il) croit pour garantir la protection de la France et des Français, aujourd’hui et demain, et soutenir les ambitions de notre pays".

Après avoir sèchement recadré le général (sans le nommer) devant des militaires la veille du 14 juillet, et lui avoir reproché d’avoir mis de façon "indigne" une polémique budgétaire "sur la place publique", Emmanuel Macron semble avoir gagné ce bras de fer.

La nouvelle du prochain départ du général de Villiers était attendue puisque dimanche, dans les colonnes du JDD, le président français avait déclaré : "Si quelque chose oppose le chef d’état-major des armées au président de la République, le chef d’état-major des armées change".

