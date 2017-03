François Fillon se serait fait offrir pour 48.500 euros de costumes

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Contacté par le journal, l'entourage de François Fillon confirme ces informations, mais assure qu'il n'y a rien de répréhensible dans cette affaire. "On se demande jusqu’où iront ces intrusions malveillantes dans sa vie privée. Il est exact qu’un de ses amis lui a offert des costumes en février. Ça n’a rien de répréhensible. Quant à l’affirmation que certains costumes auraient été payés en espèces, c’est totalement extravagant. Aucune maison sérieuse n’accepte des paiements en espèces de tels montants."

Selon l'hebdomadaire, François Fillon s’habille depuis des années chez Arnys, qui lui confectionne des vêtements sur mesure. Mais ces cinq dernières années, ces vêtements auraient été gracieusement payés par des amis de l'ancien Premier ministre. Curieusement, les 9 et 10 février 2017, "soit moins de quinze jours après la révélation du "Penelopegate" par Le Canard Enchaîné, deux costumes que François Fillon a fait retirer à la boutique ont, cette fois-ci, été payés par chèque. Montant de l’achat : 13.000 euros", précise le journal.

