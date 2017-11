Européennes : Alain Juppé dément tout rapprochement avec LREM pour mai 2019

Vendredi 10 novembre, devant l'Association de la presse diplomatique française, Alain Juppé a fait une proposition, rapportée par plusieurs médias, de bâtir un "grand mouvement central" avec Emmanuel Macron aux élections européennes de 2019. Cependant, dimanche, il a nettement atténué son propos en tweetant : "Liste commune avec E. Macron aux Européennes ? On n'en est pas là". Ce lundi 13 novembre, il a démenti une nouvelle fois avoir "parlé de la constitution de listes" communes aux élections européennes avec LREM.

Même s'il déclare retrouver "beaucoup de (ses) idées et objectifs" dans le discours du chef de l'Etat sur l'Europe, ce n'est pas pour autant qu'il souhaite la constitution d'une liste commune avec La République en Marche aux élections européennes de mai 2019. "Quand Le Figaro lance un sondage pour savoir si ma proposition tient ou pas, ce n'est pas tout à fait la transcription de ce que j'ai pu déclarer", a déclaré le maire (LR) de Bordeaux ce matin dans sa ville, devant des journalistes.

Il faut "sortir des querelles politiciennes"

"Pour moi, l'Europe a toujours été un point de clivage fondamental entre ceux qui y croient, qui veulent d'ailleurs construire une nouvelle Europe, et ceux qui n'y croient pas et qui combattent l'idée européenne", a rappelé l'ancien Premier ministre. Et d'ajouter : "Cette question n'est pas nouvelle, elle sera à nouveau sur la table au cours des prochains mois".

Selon lui, il faut "sortir des querelles politiciennes". "Ce qui m'intéresse, c'est le fond, ce sont les idées. Est-ce que, oui ou non, nous avons un avenir tout seuls, isolés, où est ce que l'avenir de nos démocraties, c'est au contraire la nouvelle Europe que j'appelle de mes vœux. Voilà ce que j'ai dit et je persiste dans mes convictions", a-t-il insisté.