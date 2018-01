Encore en phase "exploratoire", Brigitte Macron souhaite incarner un rôle plus significatif à l'Élysée

Eh oui, début janvier est la période des bonnes résolutions, même pour Brigitte Macron. D'après un de ses proches cité par le site Internet de RTL, l'épouse du président de la République souhaiterait avoir un rôle plus significatif à l'Elysée, et pouvoir exister sans son mari. A ce sujet, elle aurait déclaré en privé ne plus vouloir être placé derrière son époux durant les cérémonies officielles. "Une femme aujourd'hui n'a pas à être derrière", a-t-elle confié.

Toujours selon RTL, la première dame serait encore dans une phase "exploratoire" mais aurait des objectifs ambitieux prévus en 2018, notamment sur des dossiers qui lui tiennent à cœur comme l'exclusion, le handicap ou la maladie.

Par ailleurs, Le Monde rappelle que Brigitte Macron s'emploie également "à répondre à un abondant courrier (environ 150 lettres par jour), qui l’aide à détecter les sujets dont elle pourrait s’emparer".

Pour ses proches, "elle est attentive aux signaux faibles, aux petits dysfonctionnements qui peuvent paraître anecdotiques mais en disent long sur la société".