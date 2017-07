En proie à un "choc financier", le PS contraint de vendre ou d'hypothéquer son siège parisien de Solférino

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Communication : L’élite politique et religieuse à rude épreuve des réseaux sociaux

Winnie l'ourson censuré en Chine à cause de sa ressemblance avec le président

Kate et William en Pologne et en Allemagne à l'heure du Brexit

Communication : L’élite politique et religieuse à rude épreuve des réseaux sociaux

Allemagne : échauffourées et agressions sexuelles lors d'une fête locale

Jean-François Débat estime qu'un un parti "ne meurt jamais de ses finances" mais "de l’absence de message et de perspective".

"Le PS a deux atouts : une dette égale à zéro et un patrimoine important qui va nous aider à amortir le choc", tempère le responsable. "Notre siège de la rue de Solférino à Paris, notamment. Nous pourrons le vendre ou l’hypothéquer comme cela avait été fait dans les années 1990." Le PS pourrait en effet récupérer une somme rondelette du bâtiment situé dans les quartiers chics de Paris. Acheté en 1986 à la mutuelle de la fonction publique pour 53 millions de francs - un peu plus de 8 millions d'euros -, cet hôtel particulier de 3.000 mètres carrés pourrait être vendu 57 millions d’euros (19.000 euros par m2), selon un agent immobilier interrogé par Le Figaro .

Le raz-de-marée En Marche ! a balayé les espoirs politiques des socialistes…mais aussi essoré leurs comptes. Selon Jean-François Débat, trésorier du parti, il n'est même plus question de louer Solférino, siège historique de la gauche française, mais bien de le vendre ou de le mettre en hypothèque.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres