"Elle est super !" : Nicolas Sarkozy se dit fan de Brigitte Macron, qui aurait toujours voté pour lui

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Tempête tropicale Maria : la Guadeloupe et les Iles du nord en vigilance jaune cyclone

Attaque au marteau : "On a empêché qu'il s'en prenne à des enfants"

Tempête tropicale - La Guadeloupe et les Iles du nord en vigilance jaune

En savoir plus

Emmanuel Macron et Nicolas Sarkozy se sont retrouvés vendredi, en compagnie de François Hollande, pour célébrer l'attribution des JO de 2024 à Paris, lors d'un raout organisé dans la salle des fêtes de l'Elysée, avec 400 invités.

Le JDD rapporte ce dimanche des propos de Nicolas Sarkozy sur Emmanuel Macron, avec qui il a partagé un dîner en juillet. L'ancien président et sa femme, Carla Bruni-Sarkozy, avaient été invité par le couple Macron à l'Elysée.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres