Dominique de Villepin : François Fillon devrait procéder à "une opération vérité et peut-être un peu plus"

Invité d’Europe 1, ce lundi 6 février, Dominique de Villepin a estimé que François Fillon doit procéder à "une opération vérité et peut-être un peu plus". "Il mettrait tout sur la table, avec une conférence de presse, une grande émission de télévision interview", a-t-il précisé. Toutefois, "s'il s'avère que François Fillon est exclu du second tour dans les sondages", au cours des prochains jours, "il faudrait en tirer les conséquences", selon lui. "Il y a la possibilité d'un consensus, pourquoi ne pas appliquer la règle qui s'applique dans tout championnat ?", a-t-il indiqué.

Pour lui, en cas de retrait de Fillon, c’est Alain Juppé qui devrait reprendre le relais : "Si le premier est disqualifié, c'est le numéro deux qui prendrait sa place, (...) s'il y a un soutien suffisant." L'ancien locataire de Matignon a posé comme condition de "légitimation" d'Alain Juppé le fait que "celui qui a gagné le propose comme successeur". D'après lui, il faudrait "faire ratifier cette proposition" par les instances du parti.

Le cas de Marine Le Pen

Quant au sort de l’élection présidentielle et plus précisément celui du FN, Dominique de Villepin juge qu’"il y a deux personnes qui peuvent battre Marine Le Pen : le candidat de la droite et Emmanuel Macron". Le dernier, ayant "le bénéfice de la jeunesse", "est en position favorable mais difficile", selon lui.