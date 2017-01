Discours d'investiture de Donald Trump :"Ce sera l'Amérique d'abord"

C'est un moment historique qui se déroule ce vendredi 20 janvier. Un président déjà très impopulaire (à peine 40% des Américains ont une bonne image de lui) mais qui porte, paradoxalement, beaucoup d'espoir de changements, selon les mêmes sondages. En effet, la situation est un peu tendue aujourd'hui à Washington. Des protestataires sèment le trouble aux abords de la zone réservée à la cérémonie, dans le centre de la ville.

La cérémonie d'investiture a débuté à 9h30 (15h30, heure française). Mike Pence, le nouveau vice-président a prêté serment sur la Bible, avec l'aide du juge Clarence Thomas, de la Cour suprême.

"Je jure solennelement"

Donald Trump a prêté son serment sur deux bibles, celle d'Abraham Lincoln et la sienne (offerte par sa mère).

"Moi, Donald Trump, Je jure solennellement que j'exécuterai loyalement la charge de président des États-Unis et que, du mieux de mes capacités, je préserverai, protégerai et défendrai la Constitution des États-Unis. Avec l'aide de Dieu.", a déclaré le nouveau président des Etats-Unis. Le couple Obama, Clinton et Bush ainsi que Jimmy Carter était présents à cette occasion.

Une fanfare et 21 coups de canons ont suivi pour officialiser l'évènement.

Discours de Donald Trump

"Mes chers concitoyens et habitants de la planète entière, merci", les premiers mots du nouveau président des Etats-Unis. "Ensemble, nous déterminerons l'avenir de notre pays et celui du monde entier. Des défis nous attendent, des difficultés certes, mais nous ferons le travail", assure-t-il. Il remercie également le couple Obama pour la transition. "Ils ont été magnifiques, merci à eux", déclare-t-il. "C'est une passation de pouvoir qui part de Washington pour revenir à vous, le peuple des Etats-Unis. Pendant trop longtemps, une petite élite de notre capitale a pu profiter des ors de la République, mais pas le peuple. Washington a prospéré, mais le peuple n'en a pas profité." "Tout cela va changer, ici et maintenant, car ce moment vous appartient", assure le 45e président des Etats-Unis.

"Ce qui compte vraiment, ce n'est pas de savoir quel parti est au pouvoir, mais que le gouvernement est aux mains du peuple américain. Le 20 janvier 2017 sera la date à laquelle le peuple a retrouvé le pouvoir dans cette nation", annonce-t-il sous les applaudissements du public. "Les laissés-pour-compte de notre pays ne seront plus laissés pour compte."

"L'Amérique d'abord !"

"Le serment que j'ai prêté aujourd'hui est un serment d'allégeance à tous les Américains. Pendant des décennies, nous avons enrichi l'industrie étrangère aux dépens de la nôtre. Nous avons défendu les frontières des autres tout en refusant de protéger les nôtres", rappel-t-il. "Nous avons enrichi d'autres pays alors que la richesse de notre pays s'est dissipée. L'une après l'autre, les usines ont fermé (...) sans penser aux Américains", poursuit-il. "Cette page appartient au passé", assure-t-il, ajoutant, "nous allons émettre un décret qui s'appliquera dans toutes les villes de notre pays. C'est une autre vision qui régira notre pays : ce sera l'Amérique d'abord."