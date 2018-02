Ce député LREM qui estime qu'on ne parle "que de ça, le pouvoir d'achat"

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

"Je suis content que vous posiez cette question. On n'entend que ça, le pouvoir d'achat, comme si la vie se résumait au pouvoir d'acheter", a-t-il lancé. Pour lui, il faut d'abord prendre en compte la qualité de vie. "En France, les gens sont soignés. En France, les gens peuvent aller à l'école. En France, vous n'avez pas de trous sur la route. SI vous définissez uniquement par le pouvoir d'acheter, vous oubliez quelque chose d'autre qui est la qualité de la vie".

Les Français râlent-ils trop sur la baisse de leur pouvoir d'achat ? C'est en tous cas l'avis de Bruno Bonnell. Ce député de La République en marche – qui a créé deux sociétés et un fonds d'investissement dédié à la robotique - était invité de l'émission "Les Grandes gueules", vendredi dernier, sur RMC. Alors que le chroniqueur Charles de Consigny estimait que la ruée sur les couches Pampers et le Nutella était symptomatique d'une société où une large partie de la population avait des problèmes concernant leur pouvoir d'achat, l'élu LREM s'est emporté.

