Conseil des ministres : Macron "a fixé la feuille de route du gouvernement"

Ce jeudi 18 mai, le premier Conseil des ministres du gouvernement Macron a eu lieu. A son issue, le porte-parole du gouvernement, Christophe Castaner, a évoqué les paroles tenues par le président de la République qui a parlé de la "typicité d'un gouvernement inédit composé de femmes et d'hommes issus d'horizons divers choisis pour leur compétence". "Le président a rappelé que nous ne sommes pas cantonné à des étiquettes", a précisé Christophe Castaner.

Les politiques prioritaires

En outre, Christophe Castaner est revenu sur la méthode de la présidence Macron. "Le président fixe la stratégie, donne le cap, garantit l'équilibre des institutions", "le premier ministre arbitre", a expliqué le porte-parole du gouvernement, résumant : "Le long terme à l'Elysée, les arbitrages à Matignon". Sera rédigée une circulaire sur la place des cabinets ministériels, qui n'ont pas à se substituer à la direction des administrations centrales, qui feront l'objet d'un renouvellement dans les semaines qui viennent, en totalité pour les postes sont nommés en conseil des ministres.

Emmanuel Macron a "fixé la feuille de route du gouvernement à long terme" car "le gouvernement a vocation à durer", a-t-il également souligné.

En ce qui concerne les politiques prioritaires, Christophe Castaner a cité la réforme du droit du travail, de la préparation de la rentrée, de la préparation budgétaire et enfin de la loi de moralisation de la vie politique, présentée en conseil des ministres avant les élections législatives. Sans le citer, le porte-parole du Gouvernement a évoqué Nicolas Hulot en parlant de la nécessité de "refonder les solidarités" et de répondre à l'"enjeu de la responsabilité écologique". Responsabilité européenne très appuyée en écho à Jean-Yves Le Drian, dont le ministère s'intitule "Europe et Affaires étrangères".

A l'issue du premier Conseil des ministres, le @gouvernementFR s'est rassemblé autour du président @EmmanuelMacron pour une photo de famille pic.twitter.com/whdwaq1SoV — Élysée (@Elysee) 18 mai 2017

Une annonce émaillée de lapsus

Toutefois, son annonce a été émaillée de lapsus. En effet, Christophe Castaner a évoqué la présence de "ministres expérimentaux" au lieu de "ministres expérimentés". "Les Français ont choisi l'espoir et le renouvellement de la vie politique", a-t-il déclaré aux journalistes. Puis, au lieu de dire que "nous étions les dépositaires de cette espérance profonde", il a utilisé le terme de "despositaire", mélange entre "dépositaire" et "despote".