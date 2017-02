Christiane Taubira s'en prend à Emmanuel Macron, "un pur produit du système"

Entre anciens du gouvernement, ce n'est parfois pas la franche camaraderie. Dans une longue interview accordée aux Inrocks, Christiane Taubira se livre sur l'actualité politique, sur la gauche… et tire à boulets rouges sur Emmanuel Macron.

"Il a une vraie capacité de séduction, il en joue, c'est même sa carte maîtresse. Il doit beaucoup aux médias. Macron se dit antisystème mais c'est un pur produit du système. Je suis atterrée par son effet sur de jeunes esprits". "Quand on a plus de trente ans d'engagement, qu'on a pris au sérieux la politique, qu'on a accepté de prendre des coups, qu'on a vu ses enfants prendre des coups, qu'on a vu des gens souffrir, on connaît la différence entre les politiques de gauche et de droite", poursuit-elle.

"Entendre quelqu'un qui prétend à la magistrature suprême dire qu'il n'y a pas de différences entre droite et gauche m'atterre".

L'ancienne Garde des Sceaux, qui n'a toujours pas indiqué si elle soutiendrait un candidat à la présidentielle, a en revanche adressé quelques mots doux à Benoît Hamon. Pour elle, le vainqueur de la primaire de gauche, "dans la campagne, sa voix est un vrai renouvellement" et de rajouter : "Merci de dire que la droite et la gauche, c’est différent. Les femmes et hommes de gauche qui racontent l’inverse sont juste en train de trahir".