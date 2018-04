Buon Tan, député LREM, chahuté à Tolbiac par les étudiants grévistes

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Alerte météo: des vents jusqu'à 100 kh/h et de fortes pluies attendues ce mardi et ce mercredi

Le ciel européen perturbé par les grèves en France et en Allemagne

Permaliens vers Fortes rafales de vent et fortes pluies mardi et mercredi dans plusieurs provinces du Royaume

En savoir plus

Le mouvement étudiant contre la loi Vidal et le dispositif Parcoursup entame sa troisième semaine. La faculté de Nanterre a également été le théâtre de nombreux incidents ce lundi , suite à l'occupation par des étudiants grévistes.

Buon Tan a invité "les autorités à prendre toutes les mesures nécessaires pour débloquer la situation et parvenir à un retour au calme". L'université de Tolbiac est bloquée depuis trois semaines. Des cocktails Molotov ont été découverts ce dimanche dans l'enceinte du campus.

Le député LREM du XIIIe, Buon Tan, est venu à la rencontre des étudiants de Tolbiac, ce lundi. Selon des informations du Parisien, cette visite a été émaillée par de nombreux incidents. Les occupants de l'université ont lancé du sucre, du papier toilette et du jus de tomate au visage du député Buon Tan. La tablette professionnelle du député LREM a également été dérobée durant cette entrevue mouvementée.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres